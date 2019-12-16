İYİ Parti'den 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı': Hiç kimse bizi ırkçılıkla suçlayamaz

İYİ Parti, 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı' düzenledi. İYİ Partili Aytun Çıray, "İYİ Parti, Suriyelilerin evine dönmesine ilişkin somut bir plan ortaya koydu diye hiç kimse tarafından ırkçılıkla suçlanamaz. Bunu kim yapmaya yeltenirse, biz de onları birtakım kirli ve ahlaksız amaçlarını kamufle etmeye çalışmakla suçlarız" dedi.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, partisi tarafından Ankara'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı'nın açılışında konuştu.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı"na katıldık. pic.twitter.com/ze92kDE9oF — Metin Ergun (@MetinErgun48) 16 декабря 2019 г.

​Çıray, İYİ Parti'nin Türkiye için, güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirme ve Suriyelilerin evlerine dönüşüyle ilgili iki önemli hedefinin olduğunu belirtti.

'Biz de onları kirli amaçlarını kamufle etmeye çalışmakla suçlarız'

Çalıştayda Türkiye için büyük önem taşıyan bir konu hakkında asgari maliyet ile azami fayda hedefiyle sonuç üretileceğini ifade eden Çıray, Suriyelilerin eve dönüşüyle ilgili planın her yönüyle tarihi bir deklarasyon niteliği taşıyacağını söyledi.

Çıray, "İYİ Parti'nin 'iyileştirilmiş' ibaresiyle davet ettiği güçlendirilmiş parlamenter sistemin sürdürüleceği yeni anayasada, her insanın insan olmak bakımından eşit değer taşıdığı, kanunlar önünde aynı derecede ve şekilde eşit olduğunu en kesin dille ifade edebilecektir. Böyle bir parti, sırf Suriyelilerin evine dönmesine ilişkin somut ve uygulanabilir bir plan ortaya koydu diye hiç kimse tarafından ırkçılıkla suçlanamaz ve bu kimsenin de haddi olamaz. Bunu kim yapmaya yeltenirse, biz de onları birtakım kirli ve ahlaksız amaçlarını kamufle etmek ve etmeye çalışmakla suçlarız" diye konuştu.

'Suriyelilerin ülkelerine dönüş planını uygulamaya koyacağız'

Tarihi öneme sahip bir dönemden geçen Türk milletinin bu süreçten güçlenerek çıkacağını vurgulayan Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milleti, mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutlaka inşa ve tesis edecektir. Bu, İYİ Parti'nin Türk milleti için hayata geçireceği birinci ve yeniden yükseliş projesidir. Bu yeniden yükseliş projesi ile eş zamanlı olarak Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş planını uygulamaya koyacağız. Bu projede kritik husus Suriyelilerin bireysel gönüllülük söz konusu olmadan ülkelerine dönecek olmalarıdır. Burada bir insan hakları ihlali, dayatma ve zorbalık kesinlikle yoktur."

Çalıştayda, Suriyeli sığınmacıların eve dönüşüne yönelik eylem planı için sivil toplum örgütlerinin ve bilim insanlarının görüşleri alınacak.