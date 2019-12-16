CHP’li vekil Mahmut Tanal’a hakaret ettiği için tazminata mahkum edilen Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki gerekçeli kararda, Kütahyalı’nın sözlerinin haber değeri taşımadığı, kamu yararı gibi unsurları barındırmadığı, hakaret içerdiği vurgulandı.

Boşnaklara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle kovulduğu Beyaz TV’deki “Dinamit” programında, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’a hakaret ettiği için tazminat ödemeye mahkum edilen Sabah gazetesinin eski yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

'Kişilik haklarına saldırı'

İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Kütahyalı’nın CHP’li Tanal’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğuna dikkat çekilerek, “Davalı’nın, 28.08.2015 tarihinde, Beyaz TV’de canlı olarak yayınlanan ‘Dinamit’ isimli programda, davacıya karşı kullanmış olduğu ifadeler içeriği itibariyle eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren ve küçük düşürücüsü niteliktedir. Bu nedenle söz konusu ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır” denildi.

Gerekçenin devamında, “Öte yandan yapılan konuşmanın haber değeri taşıma, güncellik ve kamu yararı gibi unsurları barındırmaması nedeniyle hukuka uygunluk nedenlerinin varlığından da söz edilemez” ifadelerine yer verildi.

Avukatı 'işsiz' demişti

Mahkemenin CHP’li Mahmut Tanal’ı haklı bularak Rasim Ozan Kütahyalı’yı 6 bin TL ödemeye mahkum ettiği karar duruşmasında söz alan Kütahyalı’nın avukatı Engin Dilmaç, müvekkilinin kasten bir suç işlemediğini, Tanal’ın herhangi bir manevi zarar görmediğini savunmuştu.

Suç teşkil eden herhangi bir fiilin de bulunmadığını öne süren Av. Dilmaç, Kütahyalı’nın işsiz olduğunu savunarak, “Davanın açıldığı tarihte müvekkil çalışmakta ise de, şu anda çalışmamaktadır. Koşullar değişmiştir. Davanın reddini talep ediyoruz” demişti.

Tanal ceza davasını da kazandı

Beyaz TV’de Kütahyalı’nın tehdit, küfür ve hakaret dolu sözlerine maruz kalan CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın suç duyurusu üzerine İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasında da Kütahyalı, 14 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz eden Kütahyalı’nın avukatları, istinaf başvurusunda bulunmuştu. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, Kütahyalı’nın istinaf başvurusunu reddederek yerel mahkemenin kararını onamıştı. Böylece Kütahyalı, 14 bin liralık adli para cezasını ödemekten kurtulamamıştı. Ceza davasının sonuçlanmasının ardından Tanal, bu sefer de Kütahyalı’ya karşı İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açmıştı.

Kütahyalı, 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında ‘kusturmalı Boşnak s.....’ ifadesini kullanmış ve ertelemesiz 10 ay hapis cezası almıştı.