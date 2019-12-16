Burhan Kuzu: Herhangi bir partiye katılma girişimim olmadı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi adına açılan bazı sahte Twitter hesaplarıyla polemik yaşayan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, yeni bir paylaşımda bulundu.

Kuzu, "Yeni kurulan bir parti adına açılan ve yüksek takipçi sayısı olan bazı Twitter hesapları var. Buradan şahsımla ilgili yapılan bazı paylaşımlar üzerine, birçok vatandaşımız beni ikaz etti. Bu nedenle cevap verdim. Herhangi bir partiye katılmak gibi bir girişimim olmamıştır" dedi.

Yeni kurulan bir parti adına açılan ve yüksek takipçi sayısı olan bazı Twitter hesapları var. Buradan şahsımla ilgili yapılan bazı paylaşımlar üzerine, birçok vatandaşımız beni ikaz etti. Bu nedenle cevap verdim.Her hangi bir partiye katılmak gibi bir girişimim olmamıştır. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) December 16, 2019

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