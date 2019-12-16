Atlasglobal, 21 Aralık'ta uçuşlara tekrar başlıyor

26 Kasım'da yaptığı açıklamada, nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla 21 Aralık'a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlasglobal'den yeni bir açıklama geldi.

Şirket, bir kez daha 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu.