'Türkiye, Libya’ya asker gönderdi' iddiası

Kanalın kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde Türkiye’nin Trablus'takikorumak üzere bu ülkeye özel kuvvet, askeri danışmanlar ve araçlar gönderdiği iddia edildi.

Haberde, “Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin üyelerini korumak için Trablus’a özel kuvvet gönderdi” ifadeleri yer aldı.

‘Türkiye’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin istediği askeri araçları gönderdiğini’ ifade eden kaynaklar ayrıca, “Türkiye, durum değerlendirmesi için Trablus’a askeri danışmanlar gönderdi” iddiasında bulundu.

Daha önce AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıklamış, bunun yanı sıra Libya Ulusal Ordusu’nu yöneten Hafter’i meşru başkan veya başbakan olarak görmediğini ifade etmişti.

Erdoğan, “Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet ve talep gelecek olursa nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair ülkemiz bunun kararını verecektir. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları atarız” ifadelerini kullanmıştı.