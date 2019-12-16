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00:13 17 Aralık 2019
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    Boris Johnson’un dede babasının Kalfat köyündeki evi.

    Boris Johnson'un atalarının yaşadığı köyde büyük sevinç yaşanıyor

    © Fotoğraf : RİA Novosti/Alyona Palajçenko
    Türkiye
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakarların galibiyeti, Çankırı’nın Kalfat köyünde sevinçle karşılandı.

    İngiltere’deki erken genel seçimi Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti kazanmıştı. Johnson, Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe 2. Elizabeth’ten hükümeti kurma görevini almıştı.

    Johnson'un galibiyeti Kalfat'ta kutlandı

    Boris Jonhson’un babasının dedesi olan idam edilen Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal’in doğduğu Kalfat köyü, Ankara’ya 110 kilometre mesafede bulunuyor. Bir zamanlar büyük olan köyün nüfusu son yıllarda hızla azaldı. Kışın yaklaşık 400 kişinin kaldığı köyde yaz aylarında nüfus 4 katına çıkabiliyor.

    Kalfat Muhtarı Bayram Tavukçu, Sputnik’e açıklamasında, "Birkaç gün önce gelmeniz gerekiyordu. Boris Johnson’un galibiyetini kutladık. Toplandık, sohbet ettik, sevindik. Elbette köyümüzün böylesine büyük bir insan ve tarihi olaylarla bağlantısı olduğu ortaya çıkmasından dolayı memnunuz. Köyde, Boris Johnson’un babasının dedesinin yaşadığı ev duruyor" ifadelerini kullandı.

    © REUTERS / Hannah Mckay
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    Johnson'un atası Ali Kemal

    Johnson’un atalarının yaşadığı ev, dikkate değer hiçbir şeyi olmayan iki katlı bir bina.

    Tavukçu, "Boris Johnson’un akrabaları burada yaşıyor. Atalarına Sarıoğlangiller derlerdi. Ama şimdi bu evde kimse yok, ev sahipleri ancak yazın geliyor, sürekli olarak da başkent Ankara veya Almanya’da oturuyorlar" dedi.

    Kalfat’ın eski Belediye Başkanı Mustafa Bal, köye gelen Johnson’un babası, Muhafazakar Partisi üyesi ve Avrupa Parlamentosu’nun eski üyesi Stanley Johnson ile şahsen görüşmüştü, daha sonra Londra’yı ziyaret etmişti.

    Sputnik’e konuşan Mustafa Bal, "Johnson’un bildiğimiz atalarından ilki Hacı Ahmet Efendi, Osmanlı Sarayı’nda ışıklandırma mühendisiydi. Oğlu Ali Kemal, gazeteci ve 1919’da maarif (eğitim) ve dahiliye nazırıydı. Ali Kemal’in iki oğlu vardı, İngiliz olan ilk eşinden Osman Ali ve Türk olan ikinci eşinden Zeki Kuneralp. Büyük oğlu Osman, İngiltere’ye yerleşmiş. Zeki ise Türkiye’de kalarak daha sonra diplomat olmuş, İngiltere ve ABD’de elçi olarak çalışmıştı. Osman’ın oğlu Stanley de Boris Johnson’un babası" dedi.

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    Kalfat, Johnson'u bekliyor

    Londra ziyareti sırasında, dönemin Londra Belediye Başkanı Boris Johnson ile görüştüğünü dile getiren Bal, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Johnson, çok sempatik birisi, Türkiye’deki köklerine büyük bir saygıyla yaklaşıyor. Bize, ‘Ben de neredeyse Türküm ve bunun sayesinde belediye başkanlığı seçimlerini kazandım, çünkü Londra’da yaşayan 400 bin Türk ve diğer yabancı, sırf Türk köklerim olduğu için bana oy verdi’ dedi."

    Boris Johnson’un bir gün Kalfat’ı görme isteğini dile getirdiğini, ama Dışişleri Bakanı olarak Türkiye’yi ziyaret ettiği sırada bunu yapamadığını belirten Bal, "Anıtkabir özel defterine ne yazdığını biliyor musunuz? 'Atalarımın ülkesini ziyaret etmekten gurur duyuyorum.' Kalfat halen Boris’i bekliyor" diye ekledi.

    Etiketler:
    Ali Kemal, Seçim, Kalfat, Çankırı, Muhafazakar Parti, Boris Johnson
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