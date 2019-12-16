CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'den tutuklandı

AA'ya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, savcıya ifade verdi.

Bir dönem FETÖ iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu iddia edilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı.

Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı.

İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

Urla Belediye Başkanı Oğuz'un tutuklanmasına dair Urla Belediyesi'nden ve Oğuz'un sosyal medya hesabından herhangi bir açıklama yapılmadı.