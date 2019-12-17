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04:48 17 Aralık 2019
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    Anayasa Mahkemesi

    AYM, üç siyasi parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak

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    Türkiye
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    Bazı siyasi partilerin 2015, 2016 ve 2017 yıllarına yönelik mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Gezi Partisi, Doğru Yol Partisi ve Birleşik Devrimci Parti'nin mali denetimlerinde 'uygunsuzluk' tespit edildi.

    Gezi Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Birleşik Devrimci Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile Cihan Partisi'nin 2015, 2016 ve 2017 yıllarına yönelik mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Yüksek Mahkeme, Gezi Partisi'nin 2015 yılı kesin hesap incelenmesinde 20 bin 991 lira 52 kuruş gelir ve 22 bin 217 lira 87 kuruş giderin Hazine'ye gelir kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna, ancak kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen genel merkeze ait 10 bin 761 lira 31 kuruş gelir ve 10 bin 605 lira 66 kuruş gider olmak üzere toplam 21 bin 366 lira 97 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazineye gelir kaydedilmesine karar verdi.

    Gezi Partisi Genel Merkezi'nin gelir-gider belgeleri ile defter kayıtlarının gönderilmemesi ve ibraz edilmemesinden dolayı parti sorumluları hakkında inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemleri nedeniyle yasa gereği gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

    Hak ve Adalet Partisi'nin 2016 yılı kesin hesap incelenmesi sonucunda gösterilen 9 bin 900 lira gelir ve 8 bin 444 lira 35 kuruş giderin, 2017 yılı kesin hesabının incelenmesinde ise 20 bin lira gelir ve 21 bin 67 lira 70 kuruş giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

    Doğru Yol Partisi'nin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesinde ise kanuna uygun olmayan bin 233 lira 23 kuruş gelir tutarı ve 6 bin 150 lira gider tutarı olmak üzere toplam 7 bin 383 lira 23 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine, kesin hesabında gösterilen bin 233 lira 23 kuruş gelir, 4 bin 916 lira 77 kuruş önceki yıldan devreden nakit toplamı ve 6 bin 150 lira giderin Hazine'ye irat kaydedilen dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna karar verildi.

    Anayasa Mahkemesi
    © AA /
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    Ayrıca Doğru Yol Partisi Genel Merkezi'nin gelir-gider belgelerinin gönderilmemesinden dolayı parti sorumluları hakkında inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

    Birleşik Devrimci Parti'nin 2015 yılı kesin hesabında gösterilen 11 bin 200 lira gelir ve 10 bin 530 lira giderin Hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna, kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen genel merkeze ait 3 bin lira gelir ve 2 bin 800 lira gider olmak üzere toplam 5 bin 800 lira karşılığı parti mal varlığının Hazineye gelir kaydedilmesine hükmedildi.

    Yüksek Mahkeme, Birleşik Devrimci Parti Genel Merkezi'nin gelir-gider belgeleri ile defter kayıtlarının gönderilmemesi ve defterlerinin ibraz edilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

    Anayasa Mahkemesi
    © AA /
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    Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesinde 482 bin 233 lira 70 kuruş gelir ve 454 bin 429 lira 88 kuruş giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

    Cihan Partisi'nin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda ise kanuna uygun olmayan bin 400 lira gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine, partinin 2015 yılı kesin hesabında gösterilen bin 929 lira gelir ve bin 929 lira giderin Hazine'ye irat kaydedilen dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu kararlaştırıldı.

    Etiketler:
    Hazine, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Doğru Yol Partisi, Birleşik Devrimci Parti, Karar, Denetim, Resmi Gazete, Anayasa Mahkemesi (AYM)
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