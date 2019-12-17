İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 17 декабря 2019 г.
Bu kapsamda bugün, Kosova uyruklu 2️⃣Yabancı Terörist Savaşçı, ülkelerine sınır dışı edildi.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Bu kapsamda, 2 Kosova uyruklu YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
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