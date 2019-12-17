Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Çiftçiye 400 ton yem bitkisi bedava verilecek

Ankara'nın tarım başkenti olmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Yavaş, bu kapsamda üretim yapacak çiftçilere 400 ton ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtacaklarını açıkladı.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’nın tarımın da başkenti olmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda üretim yapacak çiftçilere 400 ton ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtacağız. Üreten, güçlü bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Sevgili hemşehrilerim;— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 16 декабря 2019 г.
Ankara’nın tarımın da başkenti olmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda üretim yapacak çiftçilere 400 ton ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtacağız.
Üreten, güçlü bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. pic.twitter.com/Rfs5b8NLp3
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