Soyer'den Tataristan'a ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tataristan'a giderek Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Kazan Belediyesi'ni ziyaret etti. Soyer ziyaretinde turizm başta olmak üzere birçok konuda görüşmeler yaptı.