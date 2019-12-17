Soyer'den Tataristan'a ziyaret

Tataristan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Kazan Belediyesi ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Soyer, ikili ilişkilerin İzmir ekonomisine katkıda bulunacağını açıkladı.
Ziyarete ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Soyer şu ifadeleri kullandı: "Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Kazan Belediyesi'ni ziyaret ettim. İzmir ve Tataristan arasındaki ilişkinin gelişmesi, turizm başta olmak üzere farklı sektörlere ve İzmir ekonomisine ciddi katkılar koyacak."
Bugün, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Kazan Belediyesi'ni ziyaret ettim. İzmir ve Tataristan arasındaki ilişkinin gelişmesi, turizm başta olmak üzere farklı sektörlere ve İzmir ekonomisine ciddi katkılar koyacak. pic.twitter.com/nmg6sEmuJA— Tunç Soyer (@tuncsoyer) December 16, 2019
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