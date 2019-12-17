Mahkum aracında uyuşturucu sevkiyatı: Biri komutan, dört asker tutuklandı

Diyarbakır Lice ilçesinde bir arama noktasında durdurulan mahkum aracında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ortaya çıktı. Narkotik köpeklerin havlamasıyla yapılan aramada araçta 8 kilogram esrar buldu. Biri komutan, 3'ü uzman çavuş, 4 asker tutuklandı.

Independent Türkçe'den İlyas Akengin'in haberine göre, Lice'de arama noktasında durdurulan bir mahkum aracında İlçe Jandarma Karakol Komutanı ile 3 asker uyuşturucu kaçırmaya çalışırken yakalandı.

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lice'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan bir kişi Lice Adalet Sarayı'nda hakim karşısına çıktı.

Mahkeme şahsın tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan kişinin Diyarbakır'a sevki için İlçe Jandarma Karakol komutanı H.K ile uzman çavuşlar O.T, F.Ö ve K.T görevlendirildi.

Uzun süredir ilçede görev yapan rütbeli askerler, mahkumun bulunduğu askeri araca 8 kilogram esrar koydu.

Narkotik köpekleri havladı, komutanlar yakalandı

İçinde Lice Merkez Jandarma Komutanı ile 3 uzman çavuşun bulunduğu araç Mermer Karakolu önünde durduruldu. Arama noktasındaki sohbet sırasında narkotik köpekleri havlamaya başladı.

Narkotik köpeklerinin tepki vermesiyle görevli askerler harekete geçerek kapının açılmasını istedi. Araç içerisinde yapılan detaylı aramalarda 8 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

4 asker 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçundan tutuklandı

Araç içinde bulunan Lice Merkez Jandarma Karakol komutanı H.K ile 3 uzman çavuş gözaltına alındı.

4 asker, Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Diyarbakır'a gönderildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren karakol komutanı ve 3 uzman çavuş, 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçundan tutuklandı. Askerler Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Tutuklanan askerlerden birinin suçunu itiraf etmesiyle soruşturma başka bir boyut kazandı. Askerlerin iki muhtar ve bazı köylülerle işbirliği yaptığı, esrar maddesinin iki köy muhtarı tarafından temin edildiği ve askerlere verildiği belirtildi.

Askerlerin tutuklanmasıyla dosyada adı geçen iki muhtar ile bazı kişiler kayıpları karıştı. Jandarma ve polis ekipleri, ismi geçen muhtar ve sivil kişilerin bulunması için çalışma başlatırken, askerlerin ilçede görevli iki muhtarla uzun süreden beri işbirliği içerisinde oldukları belirtildi.

Askerlerin, Lice'den aldıkları esrar maddesini Diyarbakır'a getirmekle görevli oldukları, batı illerine ise muhtarların sevk ettiği ifade edildi.