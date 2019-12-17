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13:57 17 Aralık 2019
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    İranlı Komutan Mustafa İzedi: Erdoğan'ın ve Türk istihbaratının uyarısı dikkate alınmadı

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    İranlı Komutan Mustafa İzedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İstihbaratı'nın son gösterilere dair İran’a uyarıda bulunduğunu, İranlı makamların bu uyarıları dikkate almadığı için Erdoğan’ın bir konuşmasında bu konuyu tekrar gündeme getirdiğini söyledi.

    Independent Türkçe'den Adem Yılmaz'ın haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri Modern Savaşlar Birim Komutanı Mustafa İzedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk İstihbaratı'nın, İran’a "düşmanların çeşitli planlar yaptığına" dair dolaylı yoldan uyarıda bulunduğunu söyledi.

    İzedi, İranlı makamlar bu uyarıları dikkate almadığı için Erdoğan’ın bir konuşmasında bu konuyu tekrar gündeme getirdiğini ifade etti.

    Erdoğan ne demişti?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım tarihinde Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 4'üncü toplantısına katılmak üzere gittiği Macaristan ziyareti sırasında, uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşide şu ifadeleri kullandı:

    "Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabii bunun İran'a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz çünkü dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek."

    Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından, henüz bir hafta geçmeden İran'ın birçok kentinde protesto gösterileri başladı.

    14 Kasım gecesi benzine yapılan yüzde 50'lik zam nedeniyle devam eden protestolarda başta başkent Tahran olmak üzere Şiraz, İsfahan, Tebriz ve Kirmanşah gibi birçok şehirde sokaklar karıştı.

    Şehirlerin giriş-çıkış yıllarını trafiğe kapatan göstericiler kamu binaları, banka şubeleri ve güvenlik güçlerine ait araçları ateşe verdi.

    Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 304 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

    Erdoğan'ın açıklamaları İran medyasında eleştirilmişti

    Erdoğan'ın "Gösteriler Irak'tan İran'a sıçrayabilir" uyarısı İran'da bazı çevrelerce eleştirilmişti.

    Örneğin Devrim Muhafızları Ordusu Eski Komutanı Muhsin Rezayi'ye bağlı Tabnak haber sitesinde "Erdoğan'ın Irak'taki gösteriler İran'a sirayet etmesi konusundaki açıklamasının perde arkası!" başlıklı haberde şu ifadelere yer verilmişti:

    "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ilişkileri Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası gergin bir döneme girdi. Erdoğan yaptığı bu uyarıyla Suudi Arabistan'ın Irak olaylarını İran'a sıçratacağını ima ederek İran'ı duyarlı hale getirip Riyad - Tahran arasındaki krizi daha da derinleştirmek istiyor. Riyad - Tahran arasındaki krizin azalması Erdoğan Türkiyesi'nin isteyeceği bir şey değil."

    İran'da yayın yapan Etedaal isimli haber sitesi ise Erdoğan'ın uyarısını "İran'ı tehdit" başlığıyla aktarmıştı.

    Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Erdoğan yapmış olduğu açıklamaların önemli bir uyarı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Sayın Erdoğan'ın karışıklıkların diğer ülkelere de sıçrayabileceğine yönelik açıklaması yerinde ve önemli bir uyarıdır çünkü bazı gizli eller İslam ülkelerinde ihtilaf ve karışıklık çıkartmak istiyor. Erdoğan bu gizli elleri doğru bir şekilde görmüştür. Uyardılar, bu nedenle kendilerini takdir ediyoruz."

    Erdoğan benzin zammını biliyor muydu? 

    Erdoğan'ın İran'a yönelik uyarısı ve sonrasında gerçekleşen olaylar akaryakıta yapılan zamdan önceden haberdar olduğu iddialarını da gündeme getirdi.

    Sussex Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Kamran Matin, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Erdoğan neden ve nasıl İran'daki gösterilerden henüz olayların gerçekleşmesinden bir hafta önce haberdar oldu? İran İslam Cumhuriyeti lideri (Hamaney), akaryakıta yapılacak zam konusunda Erdoğan'ı bilgilendirmiş miydi? Eğer 'evet' ise neden?"

    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Devrim Muhafızları, Benzin, Petrol, Protesto, istihbarat, Recep Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye
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