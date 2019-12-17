Erdoğan'dan güvenli bölge tepkisi: 'Planlar hazır' diyoruz, dünya devleri bize gülücük atıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması hedeflenen güvenli bölge planıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Herkes 'Gayet güzel' diyor 'Siz destek verin, planlar hazır' dediğimizde dünyanın devleri, parası en çok olanlar sadece bize gülücük atıyorlar" dedi.