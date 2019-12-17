İmamoğlu: Atatürk Havalimanı'nın kapatılması konusu yeniden ele alınmalı

İBB Başkanı İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nın kapatılması konusunu yeniden gündeme getireceklerini belirterek, "Atatürk Havalimanı'nı, İstanbul'un diğer iki havalimanıyla entegre bir biçimde çalıştırabiliriz. Köklü bir tarihe sahip, değerli bir yatırımı ve çok ciddi fiziki imkanlar, ekipmanlar bulunmaktadır. Bunlar heba edilmemeli" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'deki Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ulaşım Çalıştayı'na katıldı. İmamoğlu’na Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin eşlik etti.

İstanbul'un sorunlarını çözerken asla tek kişinin aldığı kararları değil sorunun tüm muhataplarıyla tartışılarak ortaya çıkan ortak fikirleri önemseyeceğiz. Ulaşım gibi şehrimizin en önemli sorunlarından birini de tüm yönleriyle ve tüm tarafların katılımıyla çözeceğiz. pic.twitter.com/eNUjEk7AG2 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 17 декабря 2019 г.

​Cumhuriyet gazetesinden İlayda Kaya'nın haberine göre, Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, "Ulaşım İstanbul’un bir numaralı konusu. En ön sırada tartışılması konuşulması gerekiyor. Bunu İstanbul halkı talep ediyor. Çözüm bulma zorunluluğumuz olan konu. Bu güncel sorunların dışında başka konularımız da var. Aklımızdan asla çıkarmamamız gereken konular. 16 milyon İstanbullunun konusu" dedi.

'İstanbul hepimiz için bir sınav'

"Bir insanı tanımak istiyorsak İstanbul’da seyahat etmeliyiz” diyen İmamoğlu, "Ne kadar sabırlı, ne kadar hoşgörülü olduğunu bilme, tanıma fırsatı elde ederiz. İstanbul hepimiz için bir sınav, tam bir ömür törpüsü durumunda. Bu sorunlar yıllar içinde birikti ve dayandı. Ulaşım sorunlarına dair çözüm bulunacağı düşüncesi bazen kayboldu. Bu düşünceyi tekrar hayata getirmeliyiz. İstanbul 39 ilçeden oluşuyor ve dünyada böyle bir ölçek çok az var. Doğu ve Batı uçları arası 165 kilometre, Kuzey ve Güney uçları arası da 45 kilometre olan, 5.343 kilometre karelik bir alanı ifade ediyoruz. Bu alan içerisinde mutlaka rasyonaliteyi hakim kılmak zorundayız. Kentsel ulaşımın planlama ve yönetimini bilimsel, akılcı, tüm tarafların fikri ve fiili katılımıyla gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.

“İstanbul Ulaşım Kongresi” yapılıyor. Uzmanlar, akademisyenler ve tüm paydaşlar ulaşım çözümlerini tartışıyor. https://t.co/jCAp8lyNZy — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 17 декабря 2019 г.

​'Ulaşımda çözümlerin sürdürülebilir olması şart'

Paydaşların katılımının önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğu 165’e 45 kilometrelik alanda günlük yolculuk sayısı, 2018 yılı itibariyle 31.7 milyondur. Bu muazzam bir sayı ve 2023 yılında günlük yolculuk sayısının daha da artarak 36.8 milyona ulaşması bekleniyor. İstanbul’un bir yakasından ötekine toplam geçiş yolculuğu sayısı 2000 yılında 962 bindi. 2018 yılı itibariyle bu sayı 2.15 milyonu buldu. 2023 yılında ise toplam yaka geçiş yolculuğu sayısının 3.90 milyonu bulacağı hesaplanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanı içerisinde 36 bin kilometrelik yol ağı bulunuyor. Bu yollarda her gün ortalama 306 yeni araç trafiğe katılıyor. Bütün bu veriler de gösteriyor ki, İstanbul’da ulaşımın, yolculuk sayısı gibi, araç sayısı gibi belli başlı parametreleri sürekli ve hızlı bir biçimde büyüyor. Bu nedenle, ulaşımda çözümlerin mutlaka sağlam bir gelecek perspektifi içermesi ve sürdürülebilir olması şart” ifadelerini kullandı.

'İstanbul Ulaşım Stratejisi' planının 6 temel hedefi

İstanbul Ulaşım Stratejisi planının 6 temel hedefini açıklayan İmamoğlu, maddeler halinde şunları söyledi:

Sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Toplu taşıma sistemlerine dönülmeli.

Toplu taşımada entegrasyon ve erişilebilirliği arttırmalıyız.

Şehrin ihmal edilmiş bölgelerinde ulaşımı erişilebilirliği kazandırmalıyız.

Denizyolu taşımacılığının kapasitesini ve toplu ulaşım içindeki payını artıracağız.

Akıllı ulaşım sistemlerini ve ulaşım altyapı uygulamalarını artırarak, trafiğin etkin yönetilmesini sağlayacağız.

Karayolu sistemleri altyapısını güçlendireceğiz ve sürdürülebilir kılmayı sağlayacağız.

'İstanbulluların ulaşım harcamalarının azaltılması da hedeflerimiz arasında'

İmamoğlu, ulaşımın insani boyutunu da göz önünde bulundurduklarını kaydederek şöyle devam etti:

"Yürünebilir, konforlu, güvenli yaya bölgeleri ve meydanların yaratılması; engelli, yaşlı, çocuklar gibi dezavantajlı grupların ulaşım sistemlerinden daha kolay yararlanabilmesi; durak ve istasyonlarda insan odaklı, tüm yurttaşlarımızın erişimine açık, güvenlik kriterlerine uygun bir tasarım yapılması; İstanbulluların ulaşım harcamalarının azaltılması da hedeflerimiz arasındadır. İstanbul’un ulaşım sorunlarını, bu ülkenin, bu şehrin zaten dar olan kaynaklarını israf ederek çözemeyiz. Elimizdeki değerleri en verimli şekilde kullanmanın yollarını bulmalıyız."

'Atatürk Havalimanı'ndan en verimli şekilde yararlanmanın yolunu hiçbir önyargıya kapılmadan bulmalıyız'

İstanbul'un ulaşım sorunlarının, ülkenin kaynaklarının israf edilerek çözülemeyeceğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Elimizdeki değerleri en verimli şekilde kullanmanın yollarını bulmalıyız. Örneğin, Atatürk Havalimanı'nın kapatılması konusunun mutlaka yeniden ele alınması gerektiğine inanıyorum. Atatürk Havalimanı'nı da yeni bir tanımlama içerisinde, İstanbul’un diğer iki havalimanıyla entegre bir biçimde çalıştırabiliriz. Köklü bir tarihe sahip, değerli bir yatırım olan Atatürk Havaliman'ında halihazırda çok ciddi fiziki imkanlar ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bunlar heba edilmemeli, milli servetimiz korunmalıdır. Üstelik Atatürk Havalimanı raylı ulaşım hattıyla entegre olması nedeniyle de önemli avantajlara sahiptir. Atatürk Havalimanı'ndan en verimli şekilde yararlanmanın yolunu hiçbir önyargıya kapılmadan bulmalıyız. Bu şehrin çocuklarına, kadınlarına, erkeklerine sesleniyorum. Artık hepimiz, kurallara uymadıkça bu büyük sorunu çözemeyeceğimizi anlamak zorundayız. İstanbul'un ulaşımını planlayıp yönetenler bilimin, demokrasinin, hukukun kurallarına istisnasız uymalıdırlar."