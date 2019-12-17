İmamoğlu'ndan İBB'nin personel alımına ilişkin açıklama

Sözleşmeli memur alımı için müracaat eden binlerce genç kardeşim bilsin ki; bu süreçte %100 liyakat esas alınacak, asla torpil ve kayırmacılık olmayacak. Süreci bizzat takip ediyorum. Kazanamayan adaylar da üzülmesin, yeni istihdam alanlarını kısa sürede oluşturacağız. pic.twitter.com/e06AoPET7T