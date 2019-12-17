Kurusıkı silahlar için yeni düzenleme: 'Mülteci, sığınmacı ve turistlere satılmayacak'

Kurusıkı silahlar için yönetmelikte yapılan değişikliklerle kurusıkı olarak tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretiminden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar tüm süreç, PATBİS yazılımının devreye girmesini müteakip anlık olarak takip edilecek.