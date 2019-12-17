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21:46 17 Aralık 2019
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    Kurtlar Vadisi Darbe

    Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Pana Film’e haciz

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    Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı olan Pana Film'e, Pana Konut AŞ'nin borçlarını ödemediği gerekçesiyle haciz işlemi başlatıldı. 11 sayfalık haciz tutanağında Pana Film'in 2 kamyon kadar eşyası haczedildi.

    İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Fikirtepe semtinde yarım kalan konut projeleri nedeni ile zorlu bir süreçten geçen Pana Konut AŞ, bir yapım şirketi olan Pana Film’i de etkilemiş durumda. Alacaklı durumda olan bir faktoring şirketi, Pana Film Sinema Televizyon Prodüksiyon San. ve Tic AŞ ile Pana Konut AŞ ve Selimoğlu Yapı AŞ arasında organik bağ bulunduğu iddiası ile Pana Film için haciz işlemi başlattı. 

    Pana Film’in avukatları, söz konusu haciz kararının iptali için icra hukuk mahkemesine başvuruda bulundu. İstanbul 16. İcra Hukuk Mahkemesi, başvuruyu değerlendirdikten sonra itirazı reddetti ve takibin devamına karar verdi. Söz konusu kararın ardından alacaklı şirket, icra işlemini gerçekleştirmek için polis ve haciz memurları ile birlikte Pana Film’in İstanbul, Üsküdar’daki merkezine gitti.

    Yapılan görüşmelerin ardından haciz işlemi başlatıldı ve kilitli kapılar, çilingir çağırılarak açtırıldı. Yaklaşık 10 saat süren haciz işleminde 2 kamyon kadar eşya, bir yediemin deposuna götürüldü. 11 sayfalık haciz tutanağına göre haczedilen eşyalar arasında, televizyon, bilgisayar, ses sistemleri, fotokopi makineleri, hatta x-ray cihazları bile yer aldı. Söz konusu haciz işlemi dün gerçekleşmiş olsa da alacaklı firmanın avukatı Mustafa Büyükbaş, işlemlerin bugün de devam edeceğini belirtti.

    Pana Film, bugüne kadar pek çok önemli yapımın altına imza atmış olsa da daha çok bir televizyon fenomeni haline gelen Kurtlar Vadisi dizisi ve filmlerini ile adını duyurmuştu. Pana Film’in sahibi, Kurtlar Vadisi dizisinde de başrol oynayan Necati Şaşmaz iken; Pana Konut AŞ’nin başında Necati Şaşmaz’ın kardeşi Tayyar Raci Şaşmaz bulunuyor. Haciz işlemini başlatan faktoring şirketinin Pana Konut AŞ’den 7.2 milyon TL alacaklı olduğu bildirildi.

    Etiketler:
    Yapımcı, Haciz, Kentsel dönüşüm, Pana Film, Kurtlar Vadisi
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