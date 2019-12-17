Kayıt
21:46 17 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki gözetleme kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 27 Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi'nin güvenlik güçlerine teslimatı yapıldı.

    Türkiye-AB sınır güvenliğine 'ateş' takviyesi

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104085/96/1040859611.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912171040859637-turkiye-ab-sinir-guvenligine-ates-takviyesi/

    Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki gözetleme kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 27 Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi'nin güvenlik güçlerine teslimatı yapıldı.

    Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması İçin Mobil Gözetleme Araçları Tedarik Projesi Devir-Teslim Töreni, zırhlı kara aracı üreticisi Katmerciler'in Ankara'daki tesislerinde gerçekleştirildi.

    Makedonya sınırında kaçakların Avrupa yürüyüşü
    © Fotoğraf : DHA
    ‘2019’da Türkiye üzerinden AB’ye gelen göçmen sayısında ani artış yaşandı’

    Proje kapsamında teslim edilen 20 araca 27 araç daha eklendi. Ocak 2020'de yapılacak 10 araçlık teslimatla projenin tamamlanması öngörülüyor.

    İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, törende yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin, bölgenin ve Avrupa'nın güvenliğini sağlar bir noktaya geldiğini söyledi.

    Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki çabalarının takdirle karşılandığına işaret eden İnce, çalışmalarını entegre sınır güvenliği yaklaşımıyla sürdürdüklerini vurguladı.

    Güvenlik duvarları, tel çitler, aydınlatma sistemleri, kamera ve algılayıcı sistemlerle sınır güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını anlatan İnce, doğu ve güney sınırları yanında batı sınırlarında da bu sistemlerle sınır güvenliğini en üst düzeye çıkardıklarını anlattı.

    Projenin kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren İnce, "Bu projeyle entegre sınır güvenliği çalışmalarımız ivme kazanacak, dünyaya örnek sınır güvenliği yaklaşımımız biraz daha güçlenecek" dedi.

    İnce, sistemin milli ve yerli alarak üretiliyor olmasından da gurur duyduklarını kaydetti.

    Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da sistemlerin Trakya'daki hudut birlikleri tarafından kullanılacağını söyledi.

    © AA / Halil Sağırkaya
    İYİ Parti'den 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı': Hiç kimse bizi ırkçılıkla suçlayamaz

    Türkiye’nin sınır güvenliğini en fazla önemseyen ülkelerin başında geldiğine işaret eden Karaosmanoğlu, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlarken AB'nin bölgedeki sınır güvenliğine de katkıda bulunduğunu belirtti. Karaosmanoğlu, AB'nin sadece bir araç projesine değil, diğer proje ve çalışmalara da ciddi katkılar vermesi gerektiğini vurguladı.

    Zorlu koşullarda görevle ihtiyacını karşılayacak

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Celal Sami Tüfekçi konuşmasında, ASELSAN'ın dünyanın en ileri teknolojilerini güvenlik güçlerinin kullanımına sunmak için çalıştığını aktardı.

    ASELSAN'ın sınır güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi veren Tüfekçi, proje kapsamında Katmerciler tarafından üretilen araçlara ASELSAN'ın geliştirdiği elektronik sistemlerin yerleştirilmesiyle mobil gözetleme sistemleri oluşturulduğunu ifade etti.

    Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığının zorlu çevre koşullarındaki gözetleme ihtiyacını karşıladığını dile getiren Tüfekçi, ASELSAN olarak tüm sınırlarda milli sistemler ve entegre çözümlerle güvenlik güçlerine destek olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

    Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Hakan Ertürk, sistemlerin Türkiye'nin batı sınırında sınır güvenliğini üst seviyeye çıkarılacağını belirtti.

    © DHA /
    Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'bir haftada 698 kaçak göçmen yakalandı' açıklaması

    Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci de Türkiye'nin savunma sanayisinde yer almakta ve ülke güvenliğine katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

    Konuşmaların ardından projenin yararlanıcısı İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında devir teslim sözleşmesi imzalandı.

    30 milyon euroluk proje

    AB çapında yeterliliği sağlayan tüm firmaların katılımına açık olarak gerçekleştirilen ihale kapsamında ASELSAN en iyi fiyat ve teknik çözümü vererek birinci oldu.

    Toplam sözleşme bedeli yaklaşık 30 milyon euro olan 57 zırhlı keşif gözetleme aracının tedarikine ilişkin sözleşmeler 29 Mayıs 2017'de imzalandı. 

    Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sisteminde, araç platformu olarak Katmerciler tarafından üretilen Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçları kullanıldı. Araç üzeri elektronik sensörler ve bu sensörlerin bir arada çalışmasını sağlayan güvenlik yönetim yazılımı ASELSAN tarafından tasarlanıp üretildi.

    Araçta ASELSAN ürünü Acar Kara Gözetleme Radarı, Şahingözü-OD elektro-optik sensör sistemi, 9661 V/UHF kara telsiz sistemi ve Seda atış yeri tespit sistemi bulunuyor. Yine ASELSAN tarafından tasarlanan SECANS Güvenlik Yönetim Yazılımı ile tüm sensörlerin kontrolü ve bir arada çalışabilmesi sağlanıyor.

    Araç üzeri sensörler sayesinde gece/gündüz olumsuz hava koşullarında askeri birliklerin kısa/orta/uzun menzilde mobil gözetleme ihtiyacı karşılanacak.

    Etiketler:
    ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), devriye, Sınır, Avrupa Birliği, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    En hızlı sürede avını yakalayan kartalın sahibi yarışı kazanıyor.
    Kazakistan’daki Kartal Avcılığı Turnuvası'ndan etkileyici görüntüler
    Karikatür
    Erdoğan'dan ABD'deki 'Ermeni Soykırımı' kararına tepki
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet