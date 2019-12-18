Edremit'te kadın cinayeti: Av tüfeğiyle kalbinden vurularak öldürüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını av tüfeği ile öldürdü.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kapıcıbaşı mahallesi Çayiçi Caddesi 93. Sokak’taki 2 katlı binanın üst katında, fırıncılık yapan 46 yaşındaki Mehmet Biçer ile 35 yaşındaki Nazan Can arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında av tüfeği ateş aldı. Kalbinden vurulan kadın hayatını kaybetti. Parmağı kopan zanlı polisi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol için hastaneye sevk edilen zanlı, olay sırasında parmağının kopması nedeniyle Balıkesir’e sevk edildi. Biçer'in yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

Cinayet nedeniyle polis, Çanakkale bağlantılı ana yolu trafiğe kapattı. Kadının cansız bedeni ise savcılık incelemesinden sonra Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.