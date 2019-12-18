Selvi: Abdullah Gül, 17-25 Aralık ile Gezi Parkı eylemlerinde Erdoğan'ı desteklemedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 17-25 Aralık ve Gezi Parkı eylemleri gibi dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemediğini söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 17-25 Aralık ve Gezi Parkı eylemlerinde Erdoğan'ı desteklemediği görüşünü savundu.

Selvi, yazısında "Gül, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında Erdoğan’ın arkasında durmamış, kendisinin veremeyeceği hesabının olmadığını belirterek okların Erdoğan’a yönelmesini sağlamıştı" ifadelerine yer verdi.

Selvi ayrıca, Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yeni partileri için kulislerde "CHP ağzıyla konuşuyorlar" dediğini iddia etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Erdoğan ile polemiğe girmekten kaçınmayacağını belirten Selvi, "Yeni parti kuranların ve kuracak olanların, muhalefet dilini bu kadar hızlı benimsemeleri hakkında Erdoğan’ın 'CHP ağzıyla konuşuyorlar' dediği söyleniyor. CHP’nin CHP ağzıyla konuşması normal de eski arkadaşlarının CHP ağzıyla konuşması Erdoğan’ı üzüyor olmalı" ifadesini kullandı.