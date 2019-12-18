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11:30 18 Aralık 2019
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    GECEKONDU MAHALLELERINDE ICERISINDE PARA BULUNAN ZARFLARI DAGITAN ROBIN HOOD BU KEZ ATASEHİR YENISAHRA DA ORTAYA CIKTI. ROBIN HOOD ÇOCUKLARA DA PARA DAGITTI. FOTO: ISTANBUL, DHA

    'Robin Hood' bu sefer Ataşehir’de ortaya çıktı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İstanbul'da birçok ilçede gecekondu mahallelerinde içerisinde 1000 TL bulunan zarfları dağıtan ve kendisine 'Robin Hood' adı verilen hayır sever işadamı, geçen günlerde Ataşehir'de ortaya çıktı. Lüks rezidansların gölgesinde kalan gecekondu mahallesine giren bazı kişiler, burada dar gelirli vatandaşlara içerisinde 1000 TL bulunan zarfları dağıttı. 

    İstanbul Hasköy, Başakşehir Şahintepesi, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi’ndeki gece kondularda oturan dar gelirli ailelere zarf içerisinde para dağıtan ve 'Robin Hood' adı verilen hayırsever işadamı bu kez Ataşehir Yenisahra’da ortaya çıktı. Hafta sonu lüks rezidansların hemen arkasında bulunan gecekondu mahallesine giden işadamı ve yanında bulunan yaklaşık 10 kişi, sokaklara dağılarak gecekonduda oturanlara içerisinde en az 1000 TL bulunan zarfları dağıttı. Çocuklara da 100 ile 300 TL arasında harçlık veren işadamının bazı bakkallara da giderek borç listesinde isimleri yer alan dar gelirlilerin tüm borçlarını ödediği öğrenildi.

    'Böyle insanlar iyi ki var'

    Mahallede yaşayanlardan Aslan Kutluay, "Ben dükkanımdaydım. Buraya geldiğimde öğrendim. Çocuklar toplanmıştı. Her birinde para vardı. 100 ile 300 TL arasında para vermiş. Okuyan çocukların burslarını karşılamış. Zarflarda 1000, 1500 TL koymuş. Arabanın arkasında çantalarla para doluymuş. Çantaları açarak paraları dağıtmış. Kiracılar ve bakkala borçları olanlara vermiş. Bu devirde halen böyle insanlar var. Gizemli insan. Kimse görmemiş. Merak ediyorum. Böyle insanlar iyi ki var. Bu insanlar olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti’nde sırtımız yere gelmez. Parası olup saklayanlar bence bu adamdan ders almalı. Örnek almalılar" dedi.

    'Allah onu da sevindirsin'

    Mahallede oturan Zehra Kutluay, "Bana bir zarf verdi. Bir milyar çıktı (1000 TL). Çok sevindim. Allah onu da sevindirsin. Allah daha da versin. Ne dileği varsa Allah ona da versin” dedi.

    'Belki de yanımızda bizi takip ediyor'

    Selçuk Coşkun, "Evimizde oturuyorduk. Geldiler. Zor durumdayız. Bugün bulursak yarın bulamayacak insanlarız. Bizler. Kapıda oturuyordum. 2 kişi geldi. Selamını verdi. Burda mı yaşıyorsunuz dedi. Evet deyince de zarfı verdi. Kendisini Robin Hood diye tanıştırdı. Belki de yanımızda bizi takip ediyor. Bizi gözetliyor. Allah razı olsun ondan” diye konuştu.

    Onur Karaoluk, “İnşaatlarda moloz atıyorum. Temizlik yapıyorum. Öyle geçimimi sağlıyorum. O gün de Allah var paraya ihtiyacım vardı. Biri geldi para dolu zarfı verdi. Allah razı olsun" dedi.

    'Dualarım kabul oldu'

    Oktay Korkunç, "Bu yardımsever abi, 1.5 ay 2 ay önce Gebze de yardım ediyordu. TV’lerde izlemişti. Keşke Yenisahra Barbaros’a gelse diyordum. Dualarım kabul oldu. Kardeşim aradı. Yardım eden biri var dedi. Allah onun gönlüne göre versin. Allah kaza bela versin. Hep yükseklere çıksın. Allah onu çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Yanında çalışan işçileri de kıymetini bilsin" dedi.

    İsmini vermek istemeyen mahalleli ise "Biz Robin Hood’u daha önce haberlerde ve sosyal medyada görüyorduk. Bu devirde insanlara yardım etmesi, garibanları düşünmesi bizi mutlu ediyordu. Şimdi bize gelerek bizi de insan yerine koyup yardım etmesi mutlu etti. Benim de hayalim buydu. Ben olamadım ama biri çıktı onu yapıyor. Bizi de buldu yardım elini uzattı. Allah razı olsun" diye konuştu.

    '1-15 araçla geldiler, araba para doluydu'

    Mahallenin bakkalı Hakim Beyter, "35 senedir bu mahallede yaşıyorum. Borcu olanlar kaçtı. Bir vatandaş geldi. Zarflarla para bıraktı borçları ödedi. Gecekondulara gitti, onlara da zarf dağıttı. Çocuklara da para dağıttı. O gün herkes çok mutluydu. 10-15 araç geldiler. Araba para doluydu" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    gecekondu, fakirlik, Para, Zarf, Ataşehir, Robin Hood
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