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    doğum + bebek

    Vodafone her iki eşe de doğum izni verecek

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    Vodafone Grubu, 4 yıl önce tüm dünyada kadın çalışanlara yönelik sunduğu 16 haftalık doğum izni uygulamasını her iki eşi de kapsayacak şekilde genişletti.

    Vodafone Grubu, 4 yıl önce tüm dünyada her seviyeden kadın çalışanına yönelik başlattığı global doğum izni politikasının kapsamını genişletti. Yeni ebeveyn olan çalışanlarına çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkanı sunarak destek olmayı hedefleyen şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm çalışanlarına 16 hafta tam ücretli ebeveyn izni verecek. Eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan çalışanlar, ilk 18 ay içinde, istedikleri bir tarih aralığında, 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabilecek. Bu hak, toplu olarak kullanılabileceği gibi, maksimum 4 blok halinde de planlanabilecek. Şirket çalışanları ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabilecek.

    Vodafone Grubu, Nisan 2020 itibarıyla devreye alınacak yeni ebeveyn izni uygulamasını, Mart 2021 sonu itibarıyla da Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve ABD'yi kapsayan 24 Vodafone ülkesinde, cinsiyet, cinsel yönelim ya da hizmet süresi fark etmeksizin, doğum yapmamış tüm ebeveynlere sunacak. Grubun yeni uygulaması, ilk kez Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirilecek. Vodafone Türkiye, ebeveyn izni uygulamasını 1 Ocak 2020 itibarıyla başlatacak.

    'Cinsiyet eşitliğini desteklemesi açısından da çok kıymetli bir adım'

    Yeni uygulamayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi:

    "Şirket olarak, daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamayı hedefliyor ve bu yolculukta herkesi kapsamak istiyoruz. Şirketimizin çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konularındaki taahhüdünün bir sonucu olarak geliştirilen yeni küresel ebeveyn izni politikası da bu anlamda çok önem verdiğimiz bir uygulama. Ebeveyn olan her çalışanımıza, alacağı iznin mali durumu ya da kariyeri üzerindeki etkisini düşünmeden çocuğuyla daha çok vakit geçirme imkanı sağlayacağız. Bu uygulama, özellikle her iki eşe de eşit destek sunulması yönünde yasal bir yükümlülüğün olmadığı ya da çok kısıtlı olduğu ülkelerde binlerce çalışanımızın hayatında önemli bir değişiklik oluşturacak. Bu uygulamamız, cinsiyet eşitliğini desteklemesi açısından da çok kıymetli bir adım. Tüm yeni ebeveynlere eşit davranmak, işyerinde cinsiyet eşitliğine yönelik farklı algılarla mücadele etmeyi ve kariyerlerine ara veren kadınların yıllardır deneyimlediği potansiyel dezavantajı ortadan kaldırmayı mümkün kılıyor. Çalışan bağlılığını ve verimliliğini artıran bu tür uygulamaların dünyada ve Türkiye'de daha da yaygınlaşacağına inanıyoruz."

    İlk uygulama 2015'te yapılmıştı

    Şirket, Mart 2015'te küresel doğum izni politikasını duyurmuş ve faaliyet gösterdiği ülkelerde kadın çalışanlara en az 16 hafta tam ücretli doğum izni ve işe dönüş tarihinden sonraki 6 ayda haftada 30 saat tam ücretle çalışma hakkı tanımıştı. 2025 yılına kadar kadınlar için dünyanın en iyi işverenlerinden biri olmayı hedefleyen Vodafone, binlerce kadının kariyer gelişimine destek olarak ekonomik hayata katılmasını teşvik ediyor. Şirket, bu tarihe kadar, gelişmekte olan pazarlarda 50 milyon kadına özel ürün ve servislerle mobil erişim sağlayarak, sağlık, finansal dahiliyet, güvenlik gibi alanlarda hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

    Şirket ayrıca, 2017 yılında ReConnect küresel işe alım programını tanıttı. Bu programla, ailevi nedenlerle uzun yıllar iş hayatından uzak kaldıktan sonra tekrar çalışmak isteyen kadınlara destek olunması hedefleniyor. Vodafone Türkiye'de bugüne kadar 25 çalışan bu programdan yararlandı.

    Aile içi şiddet prosedürü yayınlayan ilk şirket

    Öte yandan, çalışanlarına kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri bir iş ortamı sağlamaya önem veren Grup, geçen Mart ayında, aile içi şiddetin belirtilerinin tanınması, çalışana destek olunması ve çalışanın konuyla ilgili doğru adreslere yönlendirilmesini kapsayan Aile İçi Şiddet Prosedürü'nü yayınlayarak, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde böyle bir prosedür yayınlayan ilk şirket olduğu belirtildi. Bu prosedürle, şiddete maruz kalan çalışanlara 10 güne kadar ek izin ve finansal destek veriliyor. Çalışanlar, Vodafone Aile İçi Şiddet Destek Hattı aracılığıyla psikolojik ve hukuki danışmanlık alabiliyor. Şirket ayrıca, şiddet tanımlarını, şiddetin iş yerine etkilerini, çalışan ve yöneticilerin bu etkileri en aza indirmek için neler yapabileceklerini vaka analizleri ile anlatan; herkesin kullanımına açık 'Aile İçi Şiddet ve İstismara Yönelik İş Yeri Rehberi'ni de tüm paydaşlarının erişimine sundu.

    Farklı yaşam evrelerine uygun programlar

    Vodafone Türkiye de farklı yaşam evrelerinde olan çalışanlarını destekleyebilmek amacıyla çeşitli programlar da sunuyor. Örneğin, esnek çalışma saatleri uygulamasıyla, çalışanlar, kendi tercihlerine göre 07.00-16.00, 08.00-17.00 ya da 09.00-18.00 saatleri arasında çalışabiliyor. Dijitalleşmenin sağladığı esneklik sayesinde çalışanlara haftanın bir günü şirket dışında istedikleri lokasyondan çalışma imkanı sunuluyor.

    Ayrıca, anaokulu ve ilkokul çağında çocuğu olan çalışanlar için okulların açıldığı ilk gün ve karne gününde izin veriliyor. Diğer yandan, çocuk ve aile danışmanlığından, sağlık hatta hukuki danışmanlığa kadar birçok konuda destek veren 'LEAP Çalışan Destek Programı' ile çalışanlara tüm ihtiyaçlarında destek olunuyor.

    Etiketler:
    doğum izni, Doğum, Vodafone
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