Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Leman mizah dergisinde bu haftadan itibaren karikatür çizmeye başladığı aktarıldı.

Üç yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Leman mizah dergisinde bu haftadan itibaren karikatür çizmeye başladı.

Leman dergisi Demirtaş'ın köşesini birinci sayfadan duyurdu.

Demirtaş tutuklu bulunduğu sürede 2 öykü kitabı yazmış, çizdiği resimler de paylaşılmıştı.

Üç yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Leman’da bu haftadan itibaren karikatür çizmeye başladı. Leman Dergisi Demirtaş'ın köşesini birinci sayfadan duyurdu. pic.twitter.com/UJzgxhGAHa — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) December 18, 2019

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