Selçuk Bayraktar'dan 'Bir damat ekonomiyi yönetecek, bir damat SİHA üretecek' diyen CHP'li Özel'e yanıt

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin hükümette kritik görevlere getirilmesini eleştirdi.

Özel, "Bir damat ekonomiyi yönetecek, bir damat SİHA üretecek, kızınız KADEM’in başında olacak, oğlan TÜRGEV’in başında olacak. Bütün kararları hanımefendi Çevre Bakanı'ndan daha çok çevre projelerinde yetkilendirmiş olacak. Bu aile devletine, şahıs devletine itirazdan ki parti içinden iki yeni siyasi hareket, iki yeni parti doğmaktadır. Bundan sonrada yolcudur Abbas, bağlasan durmaz" ifadelerini kullandı.

Bir damat ekonomiyi yönetecek, bir damat SİHA üretecek, Hanımefendi Çevre Bakanı'ndan çok çevre projelerinde yetkilendirilecek.



Bu aile devletine, şahıs devletine itirazdan ki parti içinden iki yeni parti doğmaktadır.



Bundan sonrada yolcudur Abbas, bağlasan durmaz!!! pic.twitter.com/kHPGnVANDc — Özgür Özel (@eczozgurozel) 17 декабря 2019 г.

Bayraktar: Asla vazgeçmeyeceğiz

​CHP'li Özel'e sosyal medya hesabından yanıt veren Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz. Şimdi Akıncı TİHA geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur? Asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.