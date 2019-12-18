Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında iki cansız beden bulundu

Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı arama çalışmalarının 17. gününde iki ceset bulundu. Bulunan ilk cesedin üzerinde kaybolan dağcılardan Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı belirtildi.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarıın 17. gününde yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı. Cesedin üzerinde Efe'ye ait kimlik çıktığı açıklandı.

Devam eden arama çalışmalarında bir erkek cesedi daha bulundu.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve arkadaşı Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.