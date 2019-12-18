Uludağ'da iki ceset bulundu, biri kayıp dağcıya ait

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları sırasında iki cesede ulaşıldı. Cesetlerden birinin üzerinde bulunan kimliğin Efe'ye ait olduğu belirtildi. Diğer cesedin ise kime ait olduğunun belirlenmesi için kimlik tespit çalışması başlatıldı.

Bursa Uludağ'da kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarında iki ceset bulundu.

Önce Efe'ye ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bir ceset bulundu. Cesedin üzerinde bulunan kimliğin Efe'ye ait olduğu öğrenildi.

Bursa Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir” denildi.

​İkinci cesede ulaşıldı

Bu açıklamanın ardından bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarında bir cesede daha ulaşıldı. İkinci cesedin kime ait olduğu ise yapılan inceleme sonrası netlik kazanacak.

İki arkadaş 1 Aralık'ta kaybolmuştu

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve arkadaşı Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.