Moskova Büyükelçisi Samsar, Rus dışişleri bakan yardımcıları ile Suriye ve Libya’yı görüştü

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda Rus dışişleri bakan yardımcıları Mihail Bogdanov ve Sergey Verşinin’le bir araya geldi. Taraflar Suriye ve Libya’yı görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Samsar’ın talebi üzerine, Rus dışişleri bakan yardımcıları Bogdanov ve Verşinin’le görüşme gerçekleştirildi.

Bogdanov’la yapılan görüşmede Suriye, Libya ve Filistin sorunları başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki durum ele alındı.

Verşinin’le olan görüşmede Suriye krizi de dahil, BMGK’nın gündemindeki konular ayrıntılarıyla değerlendirildi. Taraflar Suriye’de karadaki durum ve insani yardım görevleri konuşuldu.