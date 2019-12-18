Bakan Kurum’dan Salda Gölü sorusuna yanıt: Sadece ahşap malzeme kullanılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur Salda Gölü bölgesinde yapılması planlanan millet bahçesinin gölün doğal güzelliğine zarar vermeyeceğini söyledi. Bakan yapılaşmada sadece ahşap ve doğal malzeme kullanılacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genel Kurul'da muhalefet milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Kurum, koruma bölgesi ilan edilen Burdur Salda Gölü bölgesinde yapılması planlanan millet bahçesinin doğal güzelliklere olumsuz etkisi olup olmayacağı sorusuna, projenin, tamamen gölün kıyısını, bölgesini koruma ve kullanma projesi olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, "Salda'nın doğal güzelliğine zarar verilmeyecek. Hiçbir betonlaşma yapılmayacak. Orada beton ve çimento gibi materyaller kullanılmayacak. Sadece ahşap ve doğal malzemelerden yapılacak. 'Beyaz güzel' dediğimiz o kumsala hiçbir şekilde dokunmadan, 400-500 metre bant dışına yapacağız. O doğal güzelliği tamamen gün yüzüne çıkaracak, hepimizin gittiğinde daha güzel bir şekilde orayı gezebileceği bir proje olacak" dedi.