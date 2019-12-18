CHP'li Muharrem Erkek: Üçüncü köprü için 2026'da 10 milyar dolar ödenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde konuştu. "Soruyoruz yahu bu yatırımların maliyetleri neyse hesap verin, kimse vermiyor" ifadelerini kullanan Erkek, uzmanların raporlarından bu maliyetleri öğrendiklerini belirtti.

Üçüncü köprünün maliyeti 2.3 milyar dolar. 2026 yılında köprüyü yapan konsorsiyuma ödenmiş olacak para toplam 10 milyar dolar olacak. Böyle bir kazanç nerede var? Böyle bir keyfilik, hukuksuzluk nerede var? Kimin parası bunlar? pic.twitter.com/P9OoU9BovZ — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) December 18, 2019

Üçüncü köprünün uzman raporlarından derlenen maliyetlerine değinen Erkek, şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü köprünün maliyeti 127 kilometre yolla birlikte 2.3 milyar dolar. Bizim rakamlarımız değil bunlar uzmanların rakamları. 2026’de konsorsiyuma ödenecek para ne kadar? Geçiş ücretleri artı garantiler dahil…10 milyar dolar. 2026’da. 10 milyar dolar…Böyle bir kazanç nerede var. Nerede var böyle bir keyfilik, hukuksuzluk. Milletin parası çünkü. 140 bin geçecek demişiniz. 40 bin geçiyor. Millet ödüyor, millet! Yüzde 75’ini neredeyse. Siz bütçeden milletin parasını nasıl dağıtıyorsunuz yandaşlara. Nasıl yapıyorsunuz, nasıl vicdanınız rahat?"