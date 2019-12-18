İTÜ Vakfı: Doğa Koleji'yle ilgili müzakereler olumlu yönde ilerliyor, bilgilendirme yapılacak

İTÜ Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İTÜ Vakfı Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

İTÜ'nün resmi Twitter hesabından, Doğa Koleji'yle ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır".



Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır. — İTÜ (@itu1773) December 18, 2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ziya Selçuk, mali kriz yaşanan Doğa Koleji ile ilgili olarak açıklama yapmıştı. Selçuk, kamu kaynaklarıyla özel kurum kurtarma planlarının olmadığını belirtmiş ve "Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır" ifadelerini kullanmıştı.