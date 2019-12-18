Uyarı: Türkiye yakın gelecekte su kıtlığı yaşayabilir

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, hızlı nüfus artışı, ihtiyaçların artması ve sanayileşmenin etkisi ile dünyada su kaynaklarının hızla azaldığını; Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının bin 365 metreküp olduğunu söyledi.

‘Türkiye su stresi altında bir ülke’

Uzun, "Bu verilere göre, ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok çalışmaya göre, yakın bir gelecekte ülkemizin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir" dedi.

Küresel iklim değişikliğinden su kaynaklarının da kalite ve miktar yönünden olumsuz etkilendiğini belirten Uzun, şöyle konuştu:

"Kuraklık şartları ve aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen taşkınlar önemli ölçüde zarar vermektedir. İklim değişikliği kapsamında sıcak gün, sıcak gece, ardışık kurak gün sayıları ve sıcak hava dalgası sayılarında ciddi artışlar beklenmektedir. Doğu Karadeniz Havzası ile geriye kalan diğer havzalarımız için kuraklık yönetim planlarının 2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir."