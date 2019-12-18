İYİ Parti’den Bahçeli’nin 'Kiralık milletvekili sezonu açılmıştır' sözlerine cevap

ABD'nin yaptırım tehditlerini eleştiren Ağıralioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bin yıldır buradadır, ilahi nihaye de burada kalacaktır. Buradaki menfaatlerimizi korumak hususunda hiç kimseden izin, icazet alacak bir devlet değiliz. Kendi hakkımızı koruyacak kadar tarihi sicilimiz ve gücümüz vardır. Biz de devletiz, çadır devleti değiliz. Bu anlamda devletin karşı karşıya bırakılacak olduğu hiçbir oldu bittiye İYİ Parti olarak razı olmayacağız" diye konuştu.
'Doğa Koleji'ni öncü sarsıntı saysınlar'
Ağıralioğlu, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Ziraat Bankası'nın simit sarayını almasını tasvip etmem." şeklinde açıklamada bulunduğunu belirtilmesi üzerine, "Bankanın siyasi tasarruflarla oraya buraya verdiği kredilerden sonra gelinen noktadır. Simit sarayı biraz hasar verici oldu. Bankanın bir simit sarayı oldu. Bunca işin arasında bankanın simit satması, devletin simitçilik yapmaya başlaması 2023 hedefleriyle bir arada düşünüldüğünde simiti stratejik ürün haline getirdi. Tayyip Bey zannediyorum bu açıdan mevzuyu anlamsız bulmuştur, yani 2023 hedeflerine devletin stratejik ürün olarak simit satarak varabileceğine inanmamıştır. Bunu kabul edebiliyor olması kıymetli" değerlendirmesinde bulundu.
Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili bir soruya Ağıralioğlu, "GAP'ı dört başı mamur hale getirmek İstanbul'a kanal açmaktan çok daha anlamlı bir iştir" yanıtını verdi.
Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceği açıklamalarına dair soruyu yanıtlarken, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, menfaatlerini, güvenlik endişelerini ve işine yarayıp yaramadığına göre her türlü müstakil iradeyle her şeyi yapma hakkı vardır. O anlamda İncirlik ve Kürecik'i de katabilirler. Ama bize mi daha çok yarıyor, onlara mı daha çok yarıyor. Şu anda bunları kapatma restinin çekiliyor olmasının onlarda bir karşılığı var mı yok mu? Buna diplomasimiz karar verebilir" ifadelerini kullandı.
Doğa Koleji'nde yaşanan sürece de değinen Ağıralioğlu, bu sıkıntının beraberinde başka sıkıntıları getireceğini iddia ederek, "Sadece Doğa Koleji değil. Bu sektördeki tecrübesizliğin, eğitimi ticari görme heveslerinin beraberinde başka batanlar da gelecektir. Sadece Doğa değil. Doğa Koleji'ni öncü sarsıntı saysınlar, bunun artçılarına hazır olsunlar bence. Çünkü başka şeylerde duyuyoruz. Başka okullar da var" dedi.
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