Davutoğlu’ndan 16 Nisan 2017 referandumu hakkında açıklama

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Kurucu Genel Başkanı, bu akşam düzenlenen Taksim Toplantıları "Gelecek Vizyonu" konuşmasında Başkanlık referandumu olarak bilinen 2017 Referandumuna muhalefet ettiğini, eleştirilerini kamuoyuna açıklamak istediğini ancak o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadığını söyledi.

“Anayasal sistemimiz baştan aşağıya yenilenmek zorunda” diyen Ahmet Davutoğlu devamında şunları söyledi:

“2017 referandumuna haklı olarak eleştirenler var ‘madem o zaman karşıydınız neden bunu açıklamadınız’ diye. O zaman bu itirazların hepsini Sayın Cumhurbaşkanına o zaman Sayın Başbakana yazılı olarak da sözlü olarak da verdim. O günlerde bunu da ilk defa burada söylüyorum; o günlerde bizi televizyona çıkarıp da bu konuları paylaşacak tek bir televizyon programı çıkmadı”.



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