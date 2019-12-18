Duvar’ın haberine göre Ziraat Bankası’nın, 500 milyon dolar borcu olduğu belirtilen Simit Sarayı’nın çoğunluk hisselerini alma girişimi, kamuoyundan gelen yoğun tepkiler sonrası rafa kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, “Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, ‘Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz’ dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi… O tablo şu anda bu seyirde” demişti. Erdoğan, “Sizin tasvip etmediğiniz bir şey mi?” sorusu üzerine de “Hayır. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın; bütün kamu bankaları görev zararı adı altında çökertilmişti” yanıtını vermişti.

Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın, Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na yaptığı başvuru kaldırıldı.

Ziraat’in başvurusu Rekabet Kurumu sitesinden de kaldırıldı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.7 milyon adedinin Kavukçu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi’ne devredileceği belirtiliyordu.

Erdoğan daha önce de kamuoyundan yükselen tepkiler sonrası AK Parti tarafından hazırlanan ve termik santrallere filtre zorunluluğunun iki yıl ertelenmesini öngören düzenlemeyi veto etmişti.Ziraat Bankası, Simit Sarayı başvurusunu geri çekti