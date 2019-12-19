Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Yönetimi Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme, 1 saat sürdü. Oktay ve Tatar, daha sonra heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi. Çalışma yemeğinde, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve ilgili bürokratlar yer aldı.

Güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, Kuzey Kıbrıs ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

'Türkiye ile mali iş birliği protokolü ocakta imzalanacak'

Görüşmeden sonra değerlendirmede bulunan Ersin Tatar, "2020 yılı protokolünün (mali iş birliği protokolü) ocak ayında imzalanması için karşılıklı anlayış içerinde Ankara'dan ayrılıyoruz" dedi.