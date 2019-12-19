Ankara'da aynı aileden 4 kişi doğalgazdan zehirlendi

Saat 23.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Esertepe mahallesi 247. Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın 2. katındaki dairede yaşanan gaz sızıntısından dolayı 4 kişi zehirlendi.

Sızıntı sırasında gazdan etkilenen anne Özden, kızı Selver, oğlu Mahsuni Çapkın ve kuzenleri Hazal Yılan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulans ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.