Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi

Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan amatör dağcılardan Efe Sarp'ın cesedinin yakınları tarafından teşhis edilmesinin ardından, bulunduğu kayalık ve sarp alandan çıkarılan ikinci cansız beden, 112 Acil Servis ambulansıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Bu cesedin Mert Alpaslan'a ait olduğunu yakınlarının teşhis ettiği öğrenildi. Adli Tıp uzmanlarının yaptığı ilk incelemede, Alpaslan'ın ölüm nedeninin de "ısı kaybına bağlı hipotermi" olarak belirlendiği ifade edildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan ve Efe Sarp, bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Jandarma keşif uçağı ve 2 helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bir beden bulmuştu. Dağın kuzey yamaçlarında, montun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bu cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştı.

Çalışmalarını aynı bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat sonra 1 kilometre uzakta bir cansız bedene daha ulaşılmıştı.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ilk cansız beden Efe Sarp'ın yakınları tarafından teşhis edilmiş, ölüm nedeninin ise ilk bulgulara göre hipotermi olduğu belirlenmişti.