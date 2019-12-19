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11:29 19 Aralık 2019
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    Eski eşini dövdü, fuhuşa zorladı, öldürdü: 9 yıl sonra serbest kalacak

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    Eşi Güneş Karaçuban'ı boğarak öldüren Sabri Barçağ, ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davada, haksız tahrik indirimi sonucunda 15 yıl ceza aldı. Karaçuban'ın ailesi, kızlarının fuhuşa zorlandığını öne sürerken; mahkeme, Barçağ'ın 'Eşim beni aldatıyordu' savunmasını esas aldı. Avukatların hesabına göre Barçağ, dokuz yıl sonra serbest kalacak.

    İstanbul'da, 21 Temmuz 2018 günü Emniyet'i arayan ihbarcı, Üsküdar Yavuztürk mahallesinde, 31 yaşındaki Güneş Karaçuban’ın öldürüldüğünü bildirdi.

    Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, eve gelen polisler, iki çocuk annesi Güneş Karaçuban'ı boğularak öldürülmüş halde buldu.

    Karaçuban’ın imam nikâhlı eşi Sabri Barçağ, eşinin sabah 5’te eve geldiğini savunarak, “‘Hayatıma karışamazsın’ dedi. Kendimi kaybedip boğazını tuttum. Çok öfkeli olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum” diye konuştu.

    Barçağ, cezaevinden gönderdiği mektupta ise eşinin "Sevgilim var" dediğini ve evde kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürdü.

    Güneş'in kardeşi: Ablam, Sabri'nin zorla fuhuş yaptırdığını söyledi

    Güneş’in kardeşi Bilal Karaçuban, şiddet gören ablasının bir süre kadın sığınma evinde kaldığını anlatarak, "Cinayetten bir yıl önce ablamı gidip aldım, evimize getirdim. Sabri ablamı defalarca almak istedi. Bir daha şiddet göstermeyeceğine söz verdiği için müsaade ettik” dedi.

    Karaçuban, kumarda 50-60 bin TL kaybeden Barçağ’ın, ablasını fuhuşa zorladığını anlatarak, şunları söyledi:

    "Ablamın vefatından bir hafta önce yeğenim Emrah beni aradı. ‘Halama fuhuş yaptırıyor’ dedi. Gece ablamın evine gittim. Ablam yoktu. Sabri’nin çalıştırdığı kahveye gittim. Ablamı sordum. ‘Gece olmuş, ablam gelmiyor. Niye rahatsın’ dedim. ‘Bir şey olmaz, gelir’ dedi. Sabah ablam evdeydi. Ablam, Sabri’nin zorla fuhuş yaptırdığını söyledi. Polisi aradım.”

    'Tahrik indirimi sayesinde dokuz sene sonra aramızda'

    İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, 5 Aralık günü savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

    © DHA /
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    Barçağ’ın eşini canavarca hisle öldürmediğini ve cinayeti haksız tahrik altında işlediğini iddia ederek, indirim yapılmasını ve 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

    Dün görülen son duruşmada, Barçağ’a ilk önce ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.

    Daha sonra haksız tahrik indirimi yapılarak ceza 15 yıla düşürüldü. Avukatların hesabına göre Barçağ, dokuz yıl sonra serbest kalacak.

    Avukat Selin Nakıboğlu, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık, haksız tahrik indirimi sayesinde dokuz sene sonra aramızda” diye tepki gösterdi.

    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Fuhuş, Hapis cezası, indirim, Ağırlaştırılmış müebbet, Güneş Karaçuban, Sabri Barçağ, İstanbul
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