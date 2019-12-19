Erdoğan: Ticaret Savaşı'nın konuşulduğu koşullarda milli paralarla ticaret aciliyet halini almıştır

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Ticaret Savaşı'nın konuşulduğu koşullarda milli paralarla ticaret aciliyet halini almıştır.

- Savunmada dışa bağımlılığı yüzde 30'a kadar çektik.

- Müslümanlar olarak son derece genç bir nüfusa sahibiz ancak eğitim konusunda büyük sıkıntılarımız bulunuyor.

- Üretim kabiliyetimizi ne kadar çeşitlendirirsek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize o kadar yaklaşırız.