Karlov, ölüm yıldönümünde Ankara’da anılıyor

Ankara'da 2016 yılında bugün katıldığı bir sergide suikast sonucu öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un anısı yaşatılıyor.
Ankaralılar, büyükelçilik binasına Karlov’un büstüne çiçekler ve mumlar bırakıyor.
3 года назад безвременно ушел из жизни замечательный человек, наш добрый друг, учитель и товарищ Посол России А.Г.Карлов. Андрея Геннадьевича отличали блестящий профессионализм, широкая эрудиция, высокая работоспособность, интеллигентность.#МыПомним #светлаяпамять 🕯 pic.twitter.com/ErZSbKV4El— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) December 19, 2019
Merhum büyükelçiyi anma programı kapsamında gün içinde bir konser ve yemek verilmesi planlanıyor.
Жители Анкары чтят память трагически погибшего 3 года назад Андрея Геннадьевича Карлова.К Посольству несут цветы и свечи. #Карлов #ГеройРоссии #мыпомним #помним— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) December 19, 2019
Ankaralılar, Rusya Büyükelçiliğine çiçekler ve mumlar bırakarak merhum Büyükelçi Andrey #Karlov’un anısını yaşatıyorlar pic.twitter.com/D6ATffVqY4
Rusya Dışişleri Bakanlığı da Karlov anısına açıklama yaptı. Twitter’da yer alan açıklamada “A.G. Karlov’un trajik ölümü, ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yüreklerinde onulmaz bir yara olarak kaldı. Karlov parlak bir diplomat, zeki ve iyi bir insandı” ifadeleri kullanıldı.
❗☝️Трагическая гибель А.Г.Карлова осталась незаживающей раной в сердцах его родных, близких, коллег. Это был блестящий дипломат, интеллигентный и добрый человек.🔗https://t.co/kDyO3I3wL3 #Россия #Турция #ГеройРоссии #Герой #Память #Мужество #Дипломатия #Родина pic.twitter.com/aD4mHuBF6y— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 19, 2019
Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Çankaya Belediyesi ve Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya” konulu fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını yaptığı sırada polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından gerçekleştirilen suikast sonucunda yaşamını yitirmişti.
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