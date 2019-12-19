Karlov, ölüm yıldönümünde Ankara’da anılıyor

Suikast sonucu öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov, Ankara’da anılıyor. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği önüne kent sakinleri tarafından çiçekler ve mumlar bırakılıyor.

Ankara'da 2016 yılında bugün katıldığı bir sergide suikast sonucu öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un anısı yaşatılıyor.

Ankaralılar, büyükelçilik binasına Karlov’un büstüne çiçekler ve mumlar bırakıyor.

3 года назад безвременно ушел из жизни замечательный человек, наш добрый друг, учитель и товарищ Посол России А.Г.Карлов. Андрея Геннадьевича отличали блестящий профессионализм, широкая эрудиция, высокая работоспособность, интеллигентность.#МыПомним #светлаяпамять 🕯 pic.twitter.com/ErZSbKV4El — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) December 19, 2019

​Merhum büyükelçiyi anma programı kapsamında gün içinde bir konser ve yemek verilmesi planlanıyor.

Жители Анкары чтят память трагически погибшего 3 года назад Андрея Геннадьевича Карлова.К Посольству несут цветы и свечи. #Карлов #ГеройРоссии #мыпомним #помним

Ankaralılar, Rusya Büyükelçiliğine çiçekler ve mumlar bırakarak merhum Büyükelçi Andrey #Karlov’un anısını yaşatıyorlar pic.twitter.com/D6ATffVqY4 — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) December 19, 2019

​Rusya Dışişleri Bakanlığı da Karlov anısına açıklama yaptı. Twitter’da yer alan açıklamada “A.G. Karlov’un trajik ölümü, ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yüreklerinde onulmaz bir yara olarak kaldı. Karlov parlak bir diplomat, zeki ve iyi bir insandı” ifadeleri kullanıldı.

​Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Çankaya Belediyesi ve Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya” konulu fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını yaptığı sırada polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından gerçekleştirilen suikast sonucunda yaşamını yitirmişti.