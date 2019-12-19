Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'Google' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya hesabından Google servislerinde yaşanan sıkıntıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu sıkıntıların global bir sorun olduğunu vurgulayan Sayan, şunları söyledi:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."

Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir.



Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır.



USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir.



Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) 19 декабря 2019 г.

​Google’da meydana gelen yavaşlama sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya sebebiyet verdi.

Dünya çapında internet sitelerinde yaşanan sorunları belgeleyen DownDetector sitesine göre, Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu. Benzer şikayetlerin Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan'dan da geldiği de ifade edildi.