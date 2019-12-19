Bakan Kurum: Kanal İstanbul'da ÇED raporu haftaya çıkıyor

Kanal İstanbul’la ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır" dedi.

'O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz'

Kanal İstanbul konusunda Kurum, "ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak. O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik" diye konuştu.