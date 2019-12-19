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14:32 19 Aralık 2019
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    Bebek sandalyesine çarptığı için saldırıya uğrayan 17 yaşındaki garson konuştu

    © DHA /
    Türkiye
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    Adapazarı'nda, garson olarak çalıştığı restoranda küçük çocuğun babası ve yakınlarının saldırısına uğrayan 17 yaşındaki İbrahim A., ailesine destek olmak için çalıştığını, kendisini darbedenlere karşı hukuki mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

    Adapazarı Çark Caddesi’nde bulunan bir restoranda 8 Aralık'ta meydana gelen olayda, garson olarak çalışan 17 yaşındaki İbrahim A., masanın kenarında bulunan bebek sandalyesine çarpınca masanın yanında bulunan küçük çocuğu düştü. Çocuğun dedesi tepki gösterince, İbrahim A. geri dönüp özür dileyerek sandalyeyi düzeltti.

    Bu sırada çocuğun babası Erol K., dedesi Dursun Ali K. ve Dilek K., İbrahim A’ya saldırdı. Darbedilen genç restorandan dışarı kaçarken, yaşananlar restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

    'Gözüm karardı'

    Anne-babası ayrı olan ve aile bütçesine destek olmak için çalışan İbrahim A., olaydan bir hafta önce işe başladığını ifade ederek, "Olayın olduğu gün ben balkon bölümünde çalışıyordum. Bir nedenden ötürü o bölümdeki arkadaşlarım beni içeride çalışmaya yönlendirdi. Geçerken masanın yanında duran sandalyeye ayağım çarpmış. Ben hiç farkında değilim. Birisi 'Dikkat etsene oğlum' diye seslendi ancak ben çarptığımın farkında değilim. Kafamı çevirdiğimde çocuğun dedesinin bana seslendiğini fark ettim. Döndüm ve bebeği kaldırırken özür dilemeye bile fırsat olmadan yüzümde bir yumruk patladı. Gözüm karardı. Bir korku geldi ve karnımı korumak için kapandım" dedi.

    'Kaza geçirmiştim'

    4 ay önce motosiklet kazası geçirdiği, iç kanama geçirdiğini ve yaşanan arbede sırasında sadece karın bölgesini korumaya çalıştığını ifade eden İbrahim A. "Önce birisi sonrada masadaki diğer kişi vurmaya başladı. Tekmelerle vurdular. Tam aralarından çıktığım esnada kurtulduğumu düşünürken bebeğin babaannesi olduğunu sonradan öğrendiğim kadın geldi ve vurmaya başladı. Gömleğimi falan yırttı. Ondan sonra aşağıya kaçtım. Dükkandan çıktıktan sonra doğrudan caddedeki polisin yanına gittim. Ambulans geldi. Önce hastaneye gitmeye gerek olmadığını söyledim. Sonra polisler beni hastaneye götürdü. 10 gün çalışamaz raporu verdi" diye konuştu.

    'Şikayetçi oldum'

    Hastanedeki işlemlerin ardından polisler tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğünü aktaran İbrahim A., şöyle konuştu:

    "Polislere verdiğim ifadede yaşananları anlattım. Erol K., Dursun Ali K., Dilek K. ve Hasan K.’dan şikayetçi oldum. İstemeden çocuk sandalyesine ayağım takıldı diye darp edildim. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. İş arkadaşlarım, patronum herkes yaşananları gördü ve benim bir kusurumun olmadığını gördü."

    İbrahim A.'nın annesi Melike Çakmak ise "Olayın vahametini görüntüleri izleyene kadar anlamamıştım. Adli süreç başladı. Oğlumun sonuna kadar yanındayım. Şikayetimi geri almam söz konusu bile olamaz. Davamın sonuna kadar arkasındayım" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Saldırı, Bebek, Restoran, Adapazarı, Sakarya
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