Doğa Koleji'nde yeni dönem: İmzalar atıldı

Uzun süredir akıbeti tartışılan Doğa Koleji ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı öğrenildi.

Maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji'nde İTÜ Vakfı arasında mütabakata varıldı. Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzalar atıldı.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ziya Selçuk, mali kriz yaşanan Doğa Koleji ile ilgili olarak açıklama yapmıştı. Selçuk, kamu kaynaklarıyla özel kurum kurtarma planlarının olmadığını belirtmiş ve "Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır" ifadelerini kullanmıştı.