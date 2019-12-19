Eski Emniyet Genel Müdürü Altınok: Erdoğan'ın evine özel harekatı yolladım, 'İzinsiz girmek isteyen olursa vurun' dedim

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'un açıklamalarını okurlarına aktardı.

"17-25 Aralık FETÖ’cü darbe girişiminin karanlıkta kalan birçok yönü var. 17 Aralık’tan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Selami Altınok’la birlikte hareket eden inanmış bir ekip, FETÖ’cü savcılar Zekeriya Öz, Muammer Akkaş ve Celal Kara ile İstanbul Emniyeti’ni FETÖ karargâhı gibi kullanan polislere karşı gözü kara bir mücadele vermişlerdi" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"17 Aralık’tan 24 saat sonra Erdoğan’ın Başbakanlık uçağında İstanbul’a giderek Emniyet Müdürlüğü görevini üstlenen Selami Altınok, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin bugün dahi kamuoyunun tam olarak bilmediği birçok olaya tanıklık etti.

25 Aralık günü Başbakan’ın Kısıklı’daki evinin önünde Özel Harekât polislerini görevlendirdiğini anlatan Altınok, 'İzinsiz içeri girmek isteyen olursa vurun’ talimatı vermiştim' demişti.

Selami Altınok’la 17-25 Aralık’ta İstanbul Emniyeti’nde yaşananları konuştuk. Altınok, FETÖ’cü polislerin o dönem Başbakan olan Erdoğan’ı özel bir şekilde izlemeye aldıklarını anlattı. Erdoğan’ın kriptolu telefonlarının dinlenilmesi, Başbakanlık Konutu ve ikametgâhında dinleme cihazı ‘böcek’lerin bulunmasını kastetmiyorum. Kamuoyu ile ilk kez paylaşılan bu bilgileri aşağıda Selami Altınok’un ağzından aktarıyorum.

'İşlerine geleni arşiv yapmışlar'

İşte Selami Altınok’un verdiği bilgiler:

'Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın konutu, çalışma mekânları gibi korumada birinci derecede önemli merkezler başta olmak üzere İstanbul, MOBESE sistemi tarafından 24 saat görüntülü ve canlı olarak izlenmekteydi. İzleme işlemi Emniyet bünyesindeki Haberleşme Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyordu. İstanbul dijital kameralar tarafından izlenirken, bir yer istisna tutulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki evi ve eve çıkan cadde ve sokaklardaki kameralar, MOBESE sistemine bağlanmamıştı. Emniyet’teki MOBESE merkezinden Erdoğan’ın konutunun bulunduğu Kısıklı’daki bölgede ne olduğunu göremiyorduk. Bu işin üzerine gittim. Sistem dışı bırakılan kameralar yerinden kayıt alıyor, görüntüler kameraların hafıza kartına kaydediliyor, sonra bu görüntüler bir ekip tarafından manuel olarak alınıyordu.

Manuel olarak alınan görüntülerin Emniyet’te de kayıtları çıkmadı. Çünkü İstanbul’daki MOBESE sisteminin bakım ve kontrolü FETÖ’cü ‘Sürat Bilişim Şirketi’ne verilmiş. Bu şirket Kısıklı’daki konutun kamera kayıtlarını düzenli olarak almış, ancak Emniyet’in kayıtlarına sokmamış. Belli ki Emniyet dışında bir merkezde bu görüntülerden işlerine geleni arşiv yapmış, işlerine gelmeyenleri imha etmişler. Erdoğan’a yönelik bir darbe girişiminde kullanılmak üzere... Bunun üzerine ASELSAN’la işbirliği yaparak Kısıklı’da Cumhurbaşkanımızın konutu başta olmak üzere bölgeyi MOBESE sistemine dahil ettik.'

FETÖ’nün uzun bir süredir Erdoğan’a karşı darbe hazırlıkları yaptığı konusunda hâlâ kuşkusu olan var mı?"