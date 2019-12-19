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17:32 19 Aralık 2019
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    İmamoğlu: Kanal İstanbul'un nasıl kötü bir proje olduğunu biliyoruz, birisi iyiliğini anlatsın Allah aşkına

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak "Nasıl kötü bir proje olduğunu biliyoruz. Birisi iyiliğini anlatsın Allah aşkına" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Maslak’ta bir otelde düzenlenen 'Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'ne katıldı.

    Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kanal İstanbul’la ilgili ÇED raporuna ek olarak sizin gönderdiğiniz raporun içinde neler var ve Devlet Su İşleri’nin (DSİ) zamanında Kanal İstanbul ilk gündeme geldiğinde hazırladığı bir raporun sümen altı edildiği ve ÇED raporuna eklenmediği iddiası var. Sizin bu rapora ilişkin bir bilginiz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

    “DSİ'nin zaten sürece katıldığı son toplantıda da olumsuz rapor verdiğini basına daha önce söylemiştim. Hatta İBB olarak, Kanal İstanbul’un tümüyle teknik olarak yanlış bir proje olduğunu ve bu yanlış projenin yanlış olduğunu söyleyen bir başka kurumunun da DSİ olduğunu söylemiştim. DSİ’ye, gerçekten tutarlı, teknik bir politika uyguladığından da kendisine teşekkür etmiştim. Ben de çıkarılan dosyanın bir kısım detaylarıyla ilgili bilgiyi almış durumdayım. Böyle bir dosyanın orada sümen altı edildiği, neredeyse 3 İstanbulludan birinin susuz kalma tehlikesiyle ilgili bir detayın içinde olduğuna dair. Ama bu raporu tümüyle elde edip inceleme konusunda bir çalışma yapıyoruz.

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
    Kanal İstanbul: ‘Proje, sadece Türkiye değil 6 ülkenin güvenliğini tehlikeye atıyor, bölge Basra Körfezi’ne dönebilir’
    Bu konuda da sizi bilgilendireceğiz ama günün sonunda baktığımız nokta şu: Ortada bir proje var ya da yok; emin değilim. Çünkü baktığınızda İstanbul’a sunulan, servis edilen Kanal İstanbul projesinde bilinen tek şey, bir 3D çalışmasında kanalın ortasında giderken gösterilen bir tane vapur ya da bir şilep. Neyse. Efendim ne? ‘Bu kanal İstanbul şu işe yarayacak’. Ne işe yarayacak? ‘İstanbul Boğazı’ndan tehlike arz eden tankerler veya işte şunlar, bunlar geçmeyecek’. Bütünüyle bu sav üzerinden yürütülen bir sistem var ama televizyonda sunulurken de ‘Bakın ne güzel bir proje’ diye eliyle gösterirken gördüğünüz manzarada ne var? 40, 50, 60 kat koca koca gökdelenler var. Nerede? Kanalın sağında solunda. Hani 'Tehlike arz eden tankerler oradan geçmesin, buradan geçsin’ dediğiniz noktada yine oraya esas olan, ki raporlarda da bulunan 1 milyon 200 bine yakında nüfusun yerleşeceği bir kentleşme. Yani aslında yine bu şehre ilave nüfus. Yine bu şehre 1 milyon 200 bin denir ve bu 2 milyonu bulur, çok kötü bir kentleşme modelini dayatma. Ya da günün Türkçesi ile bir rant projesi.

    Peki zafiyetleri ne? İstanbul’un suyu tehlikede. İstanbul’un denizi tehlikede. Dünya güzeli, dünya coğrafyasındaki tek iç deniz modeliyle olan Marmara Denizi tehlikede. Canlı türleri tehlikede. İstanbul’un o güzelim coğrafyasında, 135 milyon metre kareye yakın kentin tarım alanlarının yüzde 15’i heba oluyor. Biz bunları konuşmuyoruz. Biz, bunları tartışmaya açmaya çalışıyoruz. Çünkü 2011’den beri, basın burada, tartışan arkadaşlar televizyonda; ben soruyorum: Hangi devlet yetkilisi çıkıp sizlere tek tek kanal İstanbul’u anlattı. Ölçüsü, şekli, şemali, teknik alt yapısı… ‘Şu bilim insanlarının altında imzası var’ Bir belge varsa biri göstersin rahatlayacağım; ben bilmiyorum. 8 senedir bire bir takip ettiğim bu projenin, tek bir gün teknik açıklamasını dinleyecek bir ortam görmedim, duymadım. Bir açık oturum görmedim, duymadım. Devletin ilgili birimlerini davet edip, ‘Bakın burada bir Kanal İstanbul projesi var. Gelin sizin de fikrinizi alalım' dediklerini görmedim, duymadım. Ben, 5 yıl belediye başkanlığı yaptım hemen Kanal İstanbul'un geçeceği yerin 10 kilometre batısında. Böyle bir süreç var. Şu an tartışmaya bakar mısınız? 'Niye karşısınız? Ya siz neyi savunacaksınız?’ Biz, en azından karşı olduğumuz şeyleri araştırdık. Büyükşehirin elindeki raporları biliyoruz. Nasıl kötü bir proje olduğunu biliyoruz. Birisi iyiliğini anlatsın Allah aşkına.

    Bir Montrö'dür gidiyor. Tarihçi, hukukçu olmayan herkes tartışıyor ve savunuyor. Biz bunları konuşuyoruz, dün Sayın Bakan açıklama yapıyor. 'En yakın zamanda kazmayı vuracağız’. Nerede 16 milyon insanın fikri? Sadece 16 milyon insan değil, 82 milyon insanı ilgilendirir bu. O bakımdan DSİ, her şeye rağmen derin, teknik, ahlak ve kültüründen dolayı sağlıklı bir rapor sunması ve 'İstanbul'un su politikaları açısından buna karşıyız' demesi, beni mutlu etmiştir, sevindirmiştir tüm baskılara rağmen. O bir yana. İBB olarak da hukuki haklarımızı inceliyoruz. Bu konu da açıklamamız olacak. Pazartesiyi bekleyin. Teknik açıklamalarımızın devamı da gelecek. Sürecin içinde yüzlerce arkadaşım bunu araştırıyor. Bu hayati bir mesele. 130 sayfalık araştırma raporunun sonundaki cümleyi her yerde söyledim. 15-16 tane bilim insanı, altına imza attıkları raporda, 'Ya kanal; ya İstanbul' diyor. Bana savunan bilim insanı neyi savunduğunu göstersin.

    'Dün yapılan yeni yapılar yeniden yapılacak'

    TEM karayolu, E-5 karayolu, yeni yapılan 3. köprünün yolu ya da Kuzey Marmara Otoyolu, daha dün yapılan, bu yeni yapılar yeniden yapılacak. Ben teknik insanım. ‘Başlayacağım, yapacağım’ diyenlerden daha çok bireysel iş başarmış, proje yapmış insanım. Ben projenin, bir yapı işinin, bir inşaat sektörünün orada nasıl bir travma yaşatacağını çok iyi bilirim. Ben, bilen bir kişi olarak konuşuyorum. Öyle, ‘İstemezük’ falan diye bize yakıştırmalar yapanlara da buradan söyleyeyim: Ben, akıllı her projeyi, en az ortaya koyan kadar savunabilecek bir karaktere sahibim. Ama bu, ‘Ya kanal ya İstanbul’ ikileminde, yol ayrımında çok önemli bir iştir. 8 senedir konuşulan ama hiç bilgi sahibi olmayan İstanbulluların önüne bunu tek tek tek her konuda sunacağız.

    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu’ndan ‘Kanal İstanbul’ tepkisi: Fatih Sultan Mehmet dirilse hesap sorar
    Bekleyin; Ocak’ın ilk haftasında çalıştayımız var. Ben bunu dedikçe adam acele ediyor yahu. ‘Yarın kazma vuracağız’ diyor Sayın Bakan ya. Ne kazmasıysa bu? Ben kazmayla çalıştım; tütün tarlasını bilirim, fındık tarlasını bilirim. Kazma dediği o ise, o da bilir, o basit iş. Ama kazma vurma denmez bir kere. Yarın oraya dozer sokma da denmez. Bu Kanal İstanbul. Öyle basit bir iş değil. ‘Yarın kazmayı vuruyoruz!’ Neyi vuruyorsunuz ya? Çocuk oyuncağı mı bu? 16 milyon İstanbullu gider, hakkını arar. 16 milyon İstanbullu. Uyarmaya devam ediyoruz.”

    'Adalar'ı takip ediyoruz'

    İmamoğlu’na sorulan ikinci soru ise, “Büyükada’da 2 gündür tartışılan, hastalık tespit edilen 81 at için açıldığı söylenen bir mezar var. Adalar Kaymakamlığı da bir açıklama yaptı ve doğruladı. Hayvan severlerin adalara kaçak yollarla at sokulduğuna yönelik iddiaları vardı. Bu konuda bir çalışmanız, tespitiniz var mı?” oldu.

    İmamoğlu, bu soruyu, “Dün, bu bilgiyi alır almaz bir rapor istedim. Henüz bana bir bilgi ulaşmadı. Bu konuda kesinlikle canlıyı ve doğayı koruma noktasında en üst seviyede takipçisiyiz. Adalar’da yıllardır var olan kontrolsüzlüğü, tanımsızlığı; ama ulaşım ama başka konularda; bu yılın ilk yarısında yüzde 90’ı çözülmüş olacak. Fayton meselesinde daha hızlı davranacağız. Söylediğiniz süreci de takip ediyoruz” şeklinde yanıtladı.

    Etiketler:
    Basra Körfezi, Ekoloji, Kanal İstanbul, Allah, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu
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