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17:32 19 Aralık 2019
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    Davutoğlu: Cumhurbaşkanı elini vicdanına koysun, 3.5 yıl mutabakata sadık kalmak adına saldırılara tahammül ettim

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    Türkiye
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    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve "Elini vicdanına koysun 3.5 yıl aramızdaki mutabakata sadık kalmak adına her türlü hakarete trol çetelerinin saldırılarına sabırla tahammül ettim. Konferanslarım engellendi" dedi.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kurucular Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlık görevinden istifa ettiği konuşmasına atıfta bulunmasını eleştiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

    Ahmet Davutoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    "Gerek şahsiyetime gerekse temsil ettiğim arkadaşlarıma yönelik ağır suçlama olunca cevap vermek hakkımızdır. Sayın cumhurbaşkanı düşen bir yaprak dökmüş, biz doğan baharı görürüz. Cumhurbaşkanlığımızın yaptığı atfa gelince o konuşmayı milletimiz çok iyi hatırlamaktadır. Bir kriz yaşanmasın, bütün acımı yüreğime gömerek o konuşmayı yaptım. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık arasında bir çatışma doğmasın diye yaptım. Cumhurbaşkanı benim kadim dostumdur bu hukuk bozulmasın diye yaptım. Aramızdaki mutabakatın gereği bunu yaptım. Cumhurbaşkanı elini vicdanına koysun 3.5 yıl bu mutabakata sadık kalmak adına her türlü hakarete trol çetelerinin saldırılarına sabırla tahammül ettim. Konferanslarım engellendi. Üç buçuk yıl hayatı düşünce üretmekle geçen bir insana üniversiteler kapandı. Bırakın mülakat yapmayı adımızı anan basın örgütleri tehdit edildi."

    Erdoğan'ın, kendisinin de içinde bulunduğu eski AK Partili isimlere yönelttiği Halkbank suçlamasından hicap duyduğunu söyleyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı vicdanıyla baş başa kaldığında 'Davutoğlu’ndan her şey çıkar ama dolandırıcı çıkmaz' diyebilir, eğer vicdanı kaldıysa. Bir dolandırıcılık varsa ben buradayım hukuki işlemleri başlatın en ağır cezaya razıyım. Her şeye hazırım hazır olmadığım şey iftiralara maruz kalmaktır" diye konuştu. Davutoğlu, "Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı yine birileri tarafından yanlış bilgilendiriliyor. Lütfen kenara çekilip muhasebe yapsın" sözlerini kaydetti.

    'İhtiyaç olmayacağını düşünüyorum'

    Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Milletvekili verebiliriz" açıklamasına da değindi. "Sayın Akşener bir zaruret halinden bahsetmiş. O bir geçmişteki bir uygulamaya atıfta bulunuyor. Ben siyasette doğal seyir içinde olmayan hiçbir şeye başvurmadım" diyen Davutoğlu, devamla "İhtiyaç da olmayacağını düşünüyorum. Milletimiz bize ne takdir ederse başımızın üzerinde yeri var. Biz herhangi bir şekilde zorlukla karşılaşırsak herkesle demokratik ittifak yaparız her kesimle. AK Parti’nin doğru gördüğümüz her hareketi destekleriz. AK Parti bizi ihraç ederek köprü attı, biz köprü kuracağız" ifadesini kullandı.

    'Allah Bahçeli'ye sağlık sıhhat versin'

    Sözlerinin devamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerine yönelik tepkisine de değinen Davutoğlu, "Allah ona sağlık sıhhat versin, dış ajanlıkla suçlaması hoş olmuyor. Dış ajanların oyuncağı dili Soğuk Savaş döneminde kalmış bir tabir, Allah sağlık versin" diye konuştu.

    Etiketler:
    Trol, Binali Yıldırım, İstanbul Şehir Üniversitesi, vicdan, Mehmet Şimşek, Ali Babacan, Halkbank, Gelecek Partisi, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu
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