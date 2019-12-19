CHP'li Özel: Üç ay miadı kalmış ilaçların piyasaya sokulduğunu Bakan Koca doğruladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, son kullanma tarihleri geçmek üzere olan ilaçların ithal edildiğinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da doğrulandığını söyledi.

Özgür Özel, Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak'a ait Maxicells AŞ'nin, Türkiye’ye bir yıldan az miadı olan kan ürünü sokulması yasakken, üç ay miadı kalmış kan ürünlerini ithal ettiğini ileri sürmüştü. Sancak’ın, ithal ettiği ilaçları yüzde yüzde bin 800 kârla eczanelere sattığı iddia edilmişti. Özgür Özel söz konusu iddiaları, Meclis bütçe görüşmelerinde gündeme getirmişti.

CHP’li Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Murat Sancak'a ait Maxicells AŞ'nin üç ay miadı kalmış kan ürünlerini ithal edip piyasa soktuğunu doğruladığını ifade etti.

Özel, Maxicells AŞ'nin kan ürünü ithal eden 18 firmanın dışarıda bırakılarak ihaleyi aldığını belirtti ve şöyle konuştu:

"2017’de Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole dayanılarak, kan ürünü ithal eden hastanelere ve eczanelere ilaç ürünü satan firmalar çağrıldı ve daha önce görülmemiş bir ihale yöntemi benimsendi. Kan ürünü ithalatını yapan ve bu işi Türkiye’de en iyi bilen 7 firma olmak üzere sürece dahil edilen 18 firma dışarıda bırakıldı ve ihale Maxicells AŞ’ye bırakıldı. Bu şirkete Avrupa’daki tüm iletişim noktalarının bilgileri de dahil olmak üzere bu firmaların elindeki tüm bilgiler teslim edildi. Adeta Sancak ailesine ikinci bir tank palet fabrikası, birinciyi aratmayacak imtiyazlarla verildi."