Halay çekerek temizlik yapan işçiye bir maaş ikramiye verildi: 'Maşallah çok da güzel oynuyor'

Mersin'de işini yaparken bir düğünden gelen müziğe ayak uydurarak halay çeken temizlik işçisine bir maaş ikramiye verildi. İşçi Sait İsnaç'la görüşen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Maşallah çok da güzel oynuyor" dedi.

Mersin’de sokakta yapılan bir düğünde çalan müzikle halay çekerek çevreyi süpüren temizlik işçisi Sait İsnaç’a bir maaş ikramiye verildi. İsnaç’ın halayla temizlik yaptığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılmış ve gündem olmuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 60 yaşındaki İsnaç’ı makamında kabul etti ve beraber halay çekti.

Gültak, Sait İsnaç’ın işini severek yapmasından mutluluk duyduğunu söyledi ve “Sait amcamız işini seviyor, ne kadar da mütevazı. Gönül belediyeciliği de böyle oluyor. İnsanlar işini severse, sokağı ve insanları da sever diye düşündük. Gerçekten tebrik ediyorum. Orada hem eğleniyor, hem görev yapıyor. Böyle olduğu sürece ilçemizin her yanı temiz olur, vatandaş da mutlu olur” dedi.

Gültak, “Görüntüleri birçok kere izledim, çok da güldüm. Maşallah çok da güzel oynuyor” derken, İsnaç da işini severek yaptığını ve oynamayı da çok sevdiğini belirtti.